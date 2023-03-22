FA попросила английских фанатов приходить на матч против Италии без ремней

Английские фанаты FA попросила английских фанатов, которые собираются посетить матч против Италии в четверг, приходить на стадион без поясных ремней.

В четверг вечером на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе состоится отборочный матч к Евро-2024 между сборными Италии и Англии.

Итальянская полиция ожидает солидного десанта из Англии на этот матч — гостевые болельщики приобрели свыше 2,500 билетов.

У англичан особое отношение к Марадоне, легенде местного клуба "Наполи", вдобавок именно Италия победила родоначальников футбола в финале Евро-2020 на "Уэмбли", поэтому вероятность столкновений фанатов в Неаполе очень высока.

Как сообщает Daily Mail, Ассоциация специально попросила английских фанатов приходить на стадион без поясных ремней. В противном случае ремни могут быть конфискованы как возможное оружие.


Метки болельщики, Евро-2024, сборная Италии

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 22.03.2023 21:28 # mancunia-planet
    Вперёд, итальяно челентано епать британутых

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  2. suddenly 22.03.2023 21:06 # suddenly
    Может ещё без штанов приходить?

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