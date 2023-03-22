"Челси" заплатил "Брайтону" 21.5 млн. фунтов за Поттера

Грэм Поттер Приглашение Грэма Поттера и членов его штаба из "Брайтона" обошлось "Челси" в 21.5 млн. фунтов.

8 сентября Поттер был назначен главным тренером "Челси", сменив в этой роли уволенного Томаса Тухеля. Грэм сразу получил контракт на пять лет.

Предполагалось, что "синие" выплатили 15 млн. фунтов, прописанных в контракте Поттера с "Брайтоном" в качестве отступных, но до сих пор это оставалось на уровне слухов.

Однако сейчас "чайки" опубликовали свою финансовую отчетность, из которой следует, что "Челси" потратил 21.5 млн. фунтов на компенсацию за Поттера и его ближайших помощников.

Среди тех, кого Поттер забрал с собой из "Брайтона", значатся тренеры Бьорн Хамберг и Билли Рид, а также помощник главы селекционного департамента Кайл Маколи, напоминает Daily Mail.


Метки Брайтон, Поттер, тренеры, финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2023 20:00

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  1. ruchinski 22.03.2023 20:03 # ruchinski
    адекватная сумма. Никогда не понимал, почему за коучев мало просят.

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  2. gunars 22.03.2023 20:03 # gunars
    е*ать лохи ахахаха, полный зашквар))

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  3. true-manc 22.03.2023 20:03 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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