"Челси" заплатил "Брайтону" 21.5 млн. фунтов за Поттера

Приглашение Грэма Поттера и членов его штаба из "Брайтона" обошлось "Челси" в 21.5 млн. фунтов.

8 сентября Поттер был назначен главным тренером "Челси", сменив в этой роли уволенного Томаса Тухеля. Грэм сразу получил контракт на пять лет.



Предполагалось, что "синие" выплатили 15 млн. фунтов, прописанных в контракте Поттера с "Брайтоном" в качестве отступных, но до сих пор это оставалось на уровне слухов.



Однако сейчас "чайки" опубликовали свою финансовую отчетность, из которой следует, что "Челси" потратил 21.5 млн. фунтов на компенсацию за Поттера и его ближайших помощников.



Среди тех, кого Поттер забрал с собой из "Брайтона", значатся тренеры Бьорн Хамберг и Билли Рид, а также помощник главы селекционного департамента Кайл Маколи, напоминает Daily Mail.