Рамсдейл: "Арсенал" провалился в концовке прошлого сезона, больше этого не повторится"

Аарон Рамсдейл Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл уверен, что его команда не провалится на финишной прямой, как это случилось в концовке прошлого сезона.

"Арсенал" совершенно провалил концовку прошлого сезона, уступив путевку в Лигу Чемпионов своим соседям из "Тоттенхэма".

Рамсдейл чувствует, что это был ценный урок, который поможет "канонирам" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

"В концовке прошлого сезона мы запаниковали в определенных матчах, и я думаю, мы извлекли из этого урок. Думаю, теперь мы гораздо лучше знаем, как справляться с этим".

"Это не значит, что больше не будет матча, в котором мы запаникуем. Но насчет большинства матчей мы знаем, что требуется, как нужно сыграть и как вести себя".

"У нас молодая команда, и в прошлом году нам было очень тяжело от того, что мы не попали в топ-4. И еще тяжелее от того, что вместо нас туда попал "Тоттенхэм". Так что мы двигаемся матч за матчем. Думаю, своими успехами мы во многом обязаны тренерскому штабу, но также прошлогоднему провалу", — цитирует Рамсдейла Evening Standard.


Метки Арсенал, Рамсдейл

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2023 19:00

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  1. gunars 22.03.2023 19:24 # gunars
    Батыр!

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  2. narcot 22.03.2023 19:02 # narcot
    аарон, вы заберёте апл не поэтому, а потому что все ваши соперники в кризисе. точно такое же чемпионство лестера мы увидели в сезоне 2015-2016

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