Мерсон раскритиковал "Челси" за манеру обращения с Маунтом

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал "Челси" за манеру обращения с полузащитником Мейсоном Маунтом.

Как известно, "Челси" никак не может договориться с Маунтом о новом контракте, а поскольку действующее соглашение Мейсона истекает уже в 2024 году, это подталкивает "синих" к продаже своего воспитанника в летнее трансферное окно.



Мерсон считает, что "Челси" может крупно пожалеть о продаже Маунта, если тот, например, перейдет в "Ливерпуль".



"Мейсон Маунт с большим перевесом был лучшим игроком "Челси" в прошлом сезоне. Он играл выдающимся образом".



"Это другое, когда ты являешься собственным воспитанником футбольного клуба, потому что ты не стоил ничего. Когда тебе купили за кучу денег, тебя рассматривают как более ценный актив".



"Ты не избавляешься от своих лучших игроков. В этом составе "Челси" есть так много игроков, от которых нужно избавиться раньше Маунта".



"Этот парень может там играть. "Челси" плохо ведет свои дела — они должны дать парню, что тот просит".



"Если "Ливерпуль" возьмет и подпишет Маунта, а затем Джуда Беллингема, мы получим претендента на титул. "Челси" этого хочет? Зачем делать их сильнее?" — сообщил Мерсон Sky Sports.