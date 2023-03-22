Филлипс может заменить Райса в "Вест Хэме"

Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс может стать заменой для Деклана Райса в "Вест Хэме".

Ожидается, что этот сезон станет последним для Райса в "Вест Хэме". Капитан "молотобойцев" отказывается от нового контракта и не делает секрета из своего желания выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



TEAMtalk ожидает, что в случае расставания с Райсом "Вест Хэм" попытается приобрести Филлипса, на приглашение которого из "Лидса" прошлым летом "Сити" потратил 45 миллионов фунтов.



Конечно, частично в этом виноваты травмы, но Филлипс совершенно не проявляет себя в "Сити". Калвин еще не выходил в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов.



Сами "горожане" охотятся за Джудом Беллингемом из дортмундской "Боруссии", и в случае успеха у них не будет причин препятствовать переходу 27-летнего Филлипса в "Вест Хэм".