Филлипс может заменить Райса в "Вест Хэме"
Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс может стать заменой для Деклана Райса в "Вест Хэме".
Ожидается, что этот сезон станет последним для Райса в "Вест Хэме". Капитан "молотобойцев" отказывается от нового контракта и не делает секрета из своего желания выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.
TEAMtalk ожидает, что в случае расставания с Райсом "Вест Хэм" попытается приобрести Филлипса, на приглашение которого из "Лидса" прошлым летом "Сити" потратил 45 миллионов фунтов.
Конечно, частично в этом виноваты травмы, но Филлипс совершенно не проявляет себя в "Сити". Калвин еще не выходил в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов.
Сами "горожане" охотятся за Джудом Беллингемом из дортмундской "Боруссии", и в случае успеха у них не будет причин препятствовать переходу 27-летнего Филлипса в "Вест Хэм".
22.03.2023 17:00
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Последние комментарии:
Отработанный материал, загубил себе карьеру. Ни одного матча в АПЛ и ЛЧ надо же. Помнится ещё Ливерпуль в прошлом сезоне проявил интерес, а этот нига поверил Пепу и не перешёл куда надо было, а теперь всё загубил карьеру.
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Можно прямой обмен на Райса с доплатой.
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КОРОЛЬ!!!
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