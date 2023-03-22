Филлипс может заменить Райса в "Вест Хэме"

Калвин Филлипс Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс может стать заменой для Деклана Райса в "Вест Хэме".

Ожидается, что этот сезон станет последним для Райса в "Вест Хэме". Капитан "молотобойцев" отказывается от нового контракта и не делает секрета из своего желания выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

TEAMtalk ожидает, что в случае расставания с Райсом "Вест Хэм" попытается приобрести Филлипса, на приглашение которого из "Лидса" прошлым летом "Сити" потратил 45 миллионов фунтов.

Конечно, частично в этом виноваты травмы, но Филлипс совершенно не проявляет себя в "Сити". Калвин еще не выходил в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов.

Сами "горожане" охотятся за Джудом Беллингемом из дортмундской "Боруссии", и в случае успеха у них не будет причин препятствовать переходу 27-летнего Филлипса в "Вест Хэм".


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, Райс, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. mansoor 22.03.2023 18:05 # mansoor
    Отработанный материал, загубил себе карьеру. Ни одного матча в АПЛ и ЛЧ надо же. Помнится ещё Ливерпуль в прошлом сезоне проявил интерес, а этот нига поверил Пепу и не перешёл куда надо было, а теперь всё загубил карьеру.

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  2. suddenly 22.03.2023 17:34 # suddenly
    Можно прямой обмен на Райса с доплатой.

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  3. true-manc 22.03.2023 17:22 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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