Кукурелья признался, что ничего не знал о Фернандесе
Защитник "Челси" Марк Кукурелья признался, что ничего не знал об Энцо Фернандесе, до перехода того к "синим".
Напомним, в январе Фернандес стал рекордным приобретением в истории Премьер-Лиги, перебравшись в "Челси" из "Бенфики" за 107 миллионов фунтов
22-летний полузащитник убедил "синих" заплатить такие деньги своей отличной игрой за сборную Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре. Как раз тогда Кукурелья впервые приметил своего будущего одноклубника.
"Я смотрел сборную Аргентины на Чемпионате Мира, и помнится, я сказал: "Мне по-настоящему нравится их 24-й номер, "он очень хорош".
"Я даже не знал, где он играл. Мне пришлось посмотреть это на своем мобильном телефоне", — цитирует Кукурелью Daily Mail.
22.03.2023 16:00
Просмотров: 360
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Я тоже не знал
107 миллионов фунтов…
Холанд сколько стоил?
Комон..
(ответить)
Два сапога кроссовка, один петух другой толстожоп
И оба ноунеймы за хулиард
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий