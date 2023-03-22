Кукурелья признался, что ничего не знал о Фернандесе

Защитник "Челси" Марк Кукурелья признался, что ничего не знал об Энцо Фернандесе, до перехода того к "синим".

Напомним, в январе Фернандес стал рекордным приобретением в истории Премьер-Лиги, перебравшись в "Челси" из "Бенфики" за 107 миллионов фунтов



22-летний полузащитник убедил "синих" заплатить такие деньги своей отличной игрой за сборную Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре. Как раз тогда Кукурелья впервые приметил своего будущего одноклубника.



"Я смотрел сборную Аргентины на Чемпионате Мира, и помнится, я сказал: "Мне по-настоящему нравится их 24-й номер, "он очень хорош".



"Я даже не знал, где он играл. Мне пришлось посмотреть это на своем мобильном телефоне", — цитирует Кукурелью Daily Mail.