Месут Озил завершил карьеру

Месут Озил Бывший полузащитник "Арсенала" Месут Озил объявил о немедленном завершении игровой карьеры.

В 2013 году "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд покупкой Озила у "Реала" за 42.5 млн. фунтов.

Завоевав с "канонирами" четыре Кубка Англии, в январе 2021 Месут при весьма скандальных обстоятельствах покинул лондонский клуб.

Из "Арсенала" Озил отправился в "Фенербахче", где сыграл 32 матча. Прошлым летом Месут оказался в "Истанбул Башакшехире", где отметился лишь четырьмя появлениями на поле.

В конце концов проблемы со здоровьем заставили 34-летнего полузащитника повесить бутсы на гвоздь, о чем и было объявлено сегодня.

Помимо "Арсенала", "Реала" и двух турецких клубов, Озил также поиграл за "Шальке-04" и "Вердер". За сборную Германии Месут провел 92 матча, выиграв Чемпионат Мира в 2014 году.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2023 15:00

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  1. theo-zm 22.03.2023 16:14 # theo-zm
    Пипец я старею
    Я прям аккуратно шас помню этого патцаненка его выступление за Германию
    Как все тогда выпали от его мастерства.
    А щас он уже все

    Великий футболист

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  2. ugunner4 22.03.2023 16:05 # ugunner4
    Жуткий топарь был. Удачи

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  3. true-manc 22.03.2023 15:47 # true-manc
    последний натуралъ арсеноля
    удачи пучеглазому топарю

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  4. chelsea88 22.03.2023 15:39 # chelsea88
    Был топарём, но перешёл в никчёмный гейклуб вулвич и загубил карьеру.

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  5. gunars 22.03.2023 15:24 # gunars
    е*ырь гпенсов, легенда! Удачи тебе! Спасибо за все!

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  6. wengerrrro 22.03.2023 15:14 # wengerrrro
    в прайме был е6ейшим топом, в основном в реале и несколько матчей в Арсенале.

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  7. mansoor 22.03.2023 15:13 # mansoor
    Настоящий мужик, легенда. Одно его действие в поддержку мусульман Китая чего стоит. Все молчали а он нет.

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  8. narcot 22.03.2023 15:06 # narcot
    просто ссыт на хави с иньестой

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  9. closer 22.03.2023 15:05 # closer
    и йух с ним.

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