Месут Озил завершил карьеру

Бывший полузащитник "Арсенала" Месут Озил объявил о немедленном завершении игровой карьеры.

В 2013 году "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд покупкой Озила у "Реала" за 42.5 млн. фунтов.



Завоевав с "канонирами" четыре Кубка Англии, в январе 2021 Месут при весьма скандальных обстоятельствах покинул лондонский клуб.



Из "Арсенала" Озил отправился в "Фенербахче", где сыграл 32 матча. Прошлым летом Месут оказался в "Истанбул Башакшехире", где отметился лишь четырьмя появлениями на поле.



В конце концов проблемы со здоровьем заставили 34-летнего полузащитника повесить бутсы на гвоздь, о чем и было объявлено сегодня.



Помимо "Арсенала", "Реала" и двух турецких клубов, Озил также поиграл за "Шальке-04" и "Вердер". За сборную Германии Месут провел 92 матча, выиграв Чемпионат Мира в 2014 году.