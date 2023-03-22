Месут Озил завершил карьеру
Бывший полузащитник "Арсенала" Месут Озил объявил о немедленном завершении игровой карьеры.
В 2013 году "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд покупкой Озила у "Реала" за 42.5 млн. фунтов.
Завоевав с "канонирами" четыре Кубка Англии, в январе 2021 Месут при весьма скандальных обстоятельствах покинул лондонский клуб.
Из "Арсенала" Озил отправился в "Фенербахче", где сыграл 32 матча. Прошлым летом Месут оказался в "Истанбул Башакшехире", где отметился лишь четырьмя появлениями на поле.
В конце концов проблемы со здоровьем заставили 34-летнего полузащитника повесить бутсы на гвоздь, о чем и было объявлено сегодня.
Помимо "Арсенала", "Реала" и двух турецких клубов, Озил также поиграл за "Шальке-04" и "Вердер". За сборную Германии Месут провел 92 матча, выиграв Чемпионат Мира в 2014 году.
22.03.2023 15:00
Просмотров: 1538
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пипец я старею
Я прям аккуратно шас помню этого патцаненка его выступление за Германию
Как все тогда выпали от его мастерства.
А щас он уже все
Великий футболист
(ответить)
Жуткий топарь был. Удачи
(ответить)
последний натуралъ арсеноля
удачи пучеглазому топарю
(ответить)
Был топарём, но перешёл в никчёмный гейклуб вулвич и загубил карьеру.
(ответить)
е*ырь гпенсов, легенда! Удачи тебе! Спасибо за все!
(ответить)
в прайме был е6ейшим топом, в основном в реале и несколько матчей в Арсенале.
(ответить)
Настоящий мужик, легенда. Одно его действие в поддержку мусульман Китая чего стоит. Все молчали а он нет.
(ответить)
просто ссыт на хави с иньестой
(ответить)
и йух с ним.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий