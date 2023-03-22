"Ливерпуль" ведет переговоры с Полом Митчеллом

"Ливерпуль" ведет переговоры со спортивным директором "Монако" Полом Митчеллом.

Только прошлым летом расставшись с Майклом Эдвардсом, в конце этого сезона "Ливерпуль" попрощается с его сменщиком на посту спортивного директора в лице Джулиана Уорда.



Уход Уорда был анонсировал еще в ноябре, поэтому "Ливерпуль" имел достаточно времени, чтобы определиться с заменой. Похоже, "красные" нашли правильного человека.



Как утверждает Get French Football News, "Ливерпуль" уже договаривается с Митчеллом, хотя тот и имеет обязательства, связывающие его с "Монако" до окончания летнего трансферного окна.



Добавим, ранее Митчелла, который поработал главой селекционного отдела в "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме", сватали в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".