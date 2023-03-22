"Юнайтед" сделал запрос насчет Груича

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет полузащитника "Порту" Марко Груича.

Груич принадлежал "Ливерпулю" с 2016 по 2020 год, но так и не сумел заиграть в мерсисайдском клубе и значительную часть своей английской карьеры провел в аренде.



Как утверждает сербское издание Telegraf, грядущим летом Груич может получить второй шанс в Премьер-Лиге — благодаря "Юнайтед", который находится под впечатлением от игры Марко за "Порту".



В 2020 году "Порту" выкупил Груича у "Ливерпуля" за 10 миллионов фунтов. В этом сезоне 26-летний серб сыграл 30 матчей во всех соревнованиях, забив один гол и отдав одну результативную передачу.



Добавим, интерес к Груичу, который сыграл за "Ливерпуль" всего 16 матчей в течение пяти лет, также приписывают "Милану".