"Кристал Пэлас" хочет переманить Купера летом

"Кристал Пэлас" попытается переманить главного тренера "Ноттингем Форест" Стива Купера после окончания этого сезона.

На текущей неделе "Пэлас" объявил о возвращении Роя Ходжсона на должность главного тренера взамен уволенного Патрика Виейра, при котором команда не одержала ни одной победы в 2023 году.



Контракт Ходжсона рассчитан до конца сезона, и "орлы" надеются, что опыт Роя поможет им выиграть хотя бы три из 10 оставшихся матчей, чтобы гарантировать продление прописки в Премьер-Лиге.



А уже летом "Пэлас" попытается обзавестись другим рулевым, и Daily Mail утверждает, что на радаре клуба с "Селхерст Парк" находится Купер, который в прошлом сезоне вывел "Форест" из Чемпионшипа, а сейчас с лучшей стороны проявляет себя в Премьер-Лиге.