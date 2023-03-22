Премьер-Лига попросит игроков сдержаннее праздновать голы

Боссы Премьер-Лиги попросят игроков вести себя сдержаннее при праздновании голов из-за возможного вмешательства системы VAR.

В этом сезоне Премьер-Лиги VAR помогла отменить 37 голов, которые изначально были засчитаны рефери в поле. В среднем это происходит 1.4 раза за тур.



Зачастую о том, что гол проверяется и может быть отменен, игроки и болельщики узнают уже после того, как команды разошлись по разным половинам поля для возобновления игры, и это приводит к дополнительной задержке.



Как стало известно Daily Mail, руководство Премьер-Лиги обеспокоено этой проблемой и собирается попросить игроков "не ликовать чересчур" после забитых голов.



Боссы Премьер-Лиги уверены, что это пошло бы на пользу самим игрокам, которые рискуют утратить концентрацию в случае негативного для них решения VAR после бурного празднования.