Премьер-Лига попросит игроков сдержаннее праздновать голы
Боссы Премьер-Лиги попросят игроков вести себя сдержаннее при праздновании голов из-за возможного вмешательства системы VAR.
В этом сезоне Премьер-Лиги VAR помогла отменить 37 голов, которые изначально были засчитаны рефери в поле. В среднем это происходит 1.4 раза за тур.
Зачастую о том, что гол проверяется и может быть отменен, игроки и болельщики узнают уже после того, как команды разошлись по разным половинам поля для возобновления игры, и это приводит к дополнительной задержке.
Как стало известно Daily Mail, руководство Премьер-Лиги обеспокоено этой проблемой и собирается попросить игроков "не ликовать чересчур" после забитых голов.
Боссы Премьер-Лиги уверены, что это пошло бы на пользу самим игрокам, которые рискуют утратить концентрацию в случае негативного для них решения VAR после бурного празднования.
22.03.2023 11:00
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Бред полный, это эмоции в моменте. Смысл в таком случае вообще играть и смотреть футбол.
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поскорее бы уже автоматический оффсайд ввели уже, как и с определением гола это сразу уберет этот человеческий фактор проверки и доверия
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