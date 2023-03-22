Клаттенбург призвал FA сурово наказать Митровича

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург призвал FA сурово наказать нападающего "Фулхэма" Алкесандара Митровича за атаку на Криса Кавану в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Митрович получил прямую красную карточку от Каваны за то, что локтем толкнул рефери. Ассоциация уже предъявила свои обвинения Александару, отметив, что стандартной дисквалификации будет "явно недостаточно".



Клаттенбург давно считает, что FA нужно строже поступать с теми, кто словесно или физически атакует рефери, потому что эта проблема проникла на все уровни английского футбола.



"В январе 2020 рефери Энди Дурсо был яростно атакован Роем Кином, поддерживаемым Япом Стамом и Райаном Гиггзом, за первый пенальти против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в лиге за шесть лет".



"В то время FA пыталась консультироваться с капитанами клубов, считая, что только они могут разговаривать с арбитрами".



"Эта идея обкатывалась, хотя, ясное дело, никогда не была прописана в правилах футбола. И все больше чувствовалось, что уважение к рефери в английском футболе вылетело в окно".



"Арбитров оскорбляют еженедельно — и Александар Митрович просто является свежим примером. Проблема, возникшая на высшем уровне, проникла до самых низов футбола".



"Майкл Оливер показал красную карточку Анхелю Ди Марии в проигранном "Арсеналу" матче Кубка Англии в марте 2015, потому что игрок "Манчестер Юнайтед" схватил его сзади. Оливера хвалили за такую реакцию, и Криса Кавану тоже стоит похвалить за то, как он разобрался с Митровичем".



"Однажды Джон Микел из "Челси" набросился на меня в судейском помещении на "Стэмфорд Бридж". Он кричал, что хочет сломать мои ноги, и его оттащили назад Роберто Ди Маттео и Эдди Ньютон".



"В конце концов Микел получил только трехматчевую дисквалификацию за тот инцидент. Я подумал: "Вы там в FA издеваетесь? Его стоило дисквалифицировать до конца сезона, если не дольше".



"Митрович не был так агрессивен, как Микел, но он применил физическую силу к Каване. Теперь FA должна использовать это и сделать показательный пример для других".



"Рефери нужно уважать на высшем уровне, потому что иначе это влияет на то, что происходит на низшем уровне", — пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.