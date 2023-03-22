"Юнайтед" договаривается о покупке Дисаси

"Манчестер Юнайтед" активизировался в переговорах о покупке защитника "Монако" Акселя Дисаси.

Ожидается, что в конце этого сезона "Юнайтед" будет готов выслушать предложения насчет своего капитана Харри Магуайра. Весьма туманным является будущее и Виктора Линделефа.



Также главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг держит в уме повышенную травматичность Рафаэля Варана, и все это подталкивает "красных дьяволов" к приглашению центрального защитника грядущим летом.



Об интересе "Юнайтед" к Дисаси, который на днях был приглашен в сборную Франции взамен получившего травму Вильяму Салиба из "Арсенала", пресса сообщала еще в январе.



Тогда, в январе, "Юнайтед" провел предварительные переговоры о покупке Акселя, а сейчас "дьяволы" активизировали этот процесс и настроены заполучить 25-летнего защитника грядущим летом.



"Монако" готов продать Дисаси, который вызывает интерес у ряда других клубов Премьер-Лиги, но хотят за свою звезду в районе 44 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.