"Тоттенхэм" обсудит с Конте условия расставания

Антонио Конте "Тоттенхэм" готовится к переговорам со своим главным тренером Антонио Конте об условиях расставания.

Daily Mail подтверждает информацию о том, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви собирается уволить Конте в этот международный перерыв и доверить первую команду на остаток сезона Райану Мейсону.

Сообщается, что диалог внутри "Тоттенхэма" об условиях ухода Конте уже начался, и в ближайшее время "шпоры" подключат к этому процессу самого Антонио.

Сейчас у Конте остается три полных месяца по контракту стоимостью 15 миллионов фунтов в год. Таким образом, итальянский специалист может рассчитывать на компенсацию в районе 4 млн. фунтов.

"Тоттенхэму" предстоит обсудить компенсацию не только Конте, но и его помощникам. И пока нет уверенности, что Леви удастся договориться с Антонио полюбовно.

Отметим, что "Тоттенхэму" принадлежит опция продления контракта Конте на 12 месяцев, однако "шпоры" не обязаны компенсировать Антонио зарплату за этот период.

Сам Конте сейчас находится с семьей в Италии. Во вторник игроки, которые не поехали в сборные, тренировались на базе "Тоттенхэма" без Антонио.


Метки Конте, Леви, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2023 08:00

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  1. gucman 22.03.2023 08:09 # gucman
    кайф осознавать тот факт, что пидора-жида леви, наконец, кто-то развёл

    (ответить)

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