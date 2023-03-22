"Тоттенхэм" обсудит с Конте условия расставания
"Тоттенхэм" готовится к переговорам со своим главным тренером Антонио Конте об условиях расставания.
Daily Mail подтверждает информацию о том, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви собирается уволить Конте в этот международный перерыв и доверить первую команду на остаток сезона Райану Мейсону.
Сообщается, что диалог внутри "Тоттенхэма" об условиях ухода Конте уже начался, и в ближайшее время "шпоры" подключат к этому процессу самого Антонио.
Сейчас у Конте остается три полных месяца по контракту стоимостью 15 миллионов фунтов в год. Таким образом, итальянский специалист может рассчитывать на компенсацию в районе 4 млн. фунтов.
"Тоттенхэму" предстоит обсудить компенсацию не только Конте, но и его помощникам. И пока нет уверенности, что Леви удастся договориться с Антонио полюбовно.
Отметим, что "Тоттенхэму" принадлежит опция продления контракта Конте на 12 месяцев, однако "шпоры" не обязаны компенсировать Антонио зарплату за этот период.
Сам Конте сейчас находится с семьей в Италии. Во вторник игроки, которые не поехали в сборные, тренировались на базе "Тоттенхэма" без Антонио.
22.03.2023 08:00
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кайф осознавать тот факт, что пидора-жида леви, наконец, кто-то развёл
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