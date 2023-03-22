"Юнайтед" и "Челси" узнали цену за Осимхена

Виктор Осимхен "Наполи" потребует 150 миллионов фунтов за своего нападающего Виктора Осимхена грядущим летом.

Осимхен выдающимся образом проводит этот сезон, забив 25 голов. Благодаря этому "Наполи" лидирует в Серии А с 19-очковым отрывом от ближайшего преследователя и уже достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Il Mattino, "Наполи" ожидает высокого интереса к Осимхену грядущим летом, установив за 24-летнего нигерийца колоссальный ценник в 150 млн. фунтов.

Главными претендентами на Осимхена, чей контракт с "Наполи" рассчитан до 2025 года, обещают стать "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые испытывают острую потребность в забивном форварде.

Итальянское издание добавляет, что Осимхен был бы заинтересован в переходе в "Юнайтед", однако "красные дьяволы" не готовы переплачивать. Возможно, смена владельцев поможет клубу с"Олд Траффорд" изыскать средства для приглашения Виктора.


Метки Манчестер Юнайтед, Наполи, Осимхен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2023 07:00

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