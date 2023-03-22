"Юнайтед" и "Челси" узнали цену за Осимхена

"Наполи" потребует 150 миллионов фунтов за своего нападающего Виктора Осимхена грядущим летом.

Осимхен выдающимся образом проводит этот сезон, забив 25 голов. Благодаря этому "Наполи" лидирует в Серии А с 19-очковым отрывом от ближайшего преследователя и уже достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Как сообщает Il Mattino, "Наполи" ожидает высокого интереса к Осимхену грядущим летом, установив за 24-летнего нигерийца колоссальный ценник в 150 млн. фунтов.



Главными претендентами на Осимхена, чей контракт с "Наполи" рассчитан до 2025 года, обещают стать "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые испытывают острую потребность в забивном форварде.



Итальянское издание добавляет, что Осимхен был бы заинтересован в переходе в "Юнайтед", однако "красные дьяволы" не готовы переплачивать. Возможно, смена владельцев поможет клубу с"Олд Траффорд" изыскать средства для приглашения Виктора.