Украинские беженцы получили 1,000 билетов на матч Англия — Украина

FA выделила 1,000 бесплатных билетов украинским беженцам и приютившим их семьям на матч между сборными Англии и Украины.

В ближайшее воскресенье, 26 марта, сборные Англии и Украины сыграют на "Уэмбли" в рамках отбора к Евро-2024.



Daily Mail ожидает, что на этом матче гостевую команду будут поддерживать около 4,200 фанатов, и на "Уэмбли" будет аншлаг.



Упомянутую 1,000 билетов Ассоциация выделила для украинцев, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за военных действий, а также для британских семей, которые приютили беженцев.



Добавим, до домашнего матча с украинцами команде Гарета Саутгейта еще предстоит сыграть с Италией. Этот матч состоится в Неаполе 23 марта.