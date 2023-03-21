Дохерти надеется, что Конте останется в "Тоттенхэме"

Защитник "Тоттенхэма" Мэтт Дохерти выразил надежду, что Антонио Конте останется главным тренером "шпор".

Согласно слухам, Конте сильно расстроил своих игроков жесточайшей критикой после упущенной победы против "Саутгемптона" в прошлую субботу (3:3).



Однако к Дохерти это точно не относится. 31-летний ирландец по-прежнему убежден, что Конте — правильный человек для "Тоттенхэма".



"Слушайте, я надеюсь, он надолго останется в "Тоттенхэме". Он невероятный тренер, невероятный тренер. На своих пресс-конференция он не говорит ничего такого, чего не говорит игрокам. Он совершенно искренен со своими игроками, у него есть страсть ко всему клубу".



"Лично я надеюсь, "Тоттенхэм" сохранит веру в него, и он будет работать здесь как можно дольше. Он один из лучших тренеров всех времен", — цитирует Дохерти The Independent.