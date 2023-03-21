Сезон завершен для Томиясу
Правый защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу уже не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы колена.
Томиясу был заменен в самом начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Спортинга" в минувший четверг.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета был очень встревожен насчет травмы своего подопечного, и его опасения подтвердились.
Сейчас "канониры" официально объявили, что Томиясу получил "значительную травму своего правого колена". Во вторник Такехиро перенес операцию в одной из клиник Лондона.
24-летний игрок сборной Японии совершенно точно пропустит остаток кампании 2022/23 и, как ожидается, вернется во время предсезонного периода.
Добавим, в этом сезоне Томиясу сыграл 31 матч за команду Микеля Артеты.
21.03.2023 22:00
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ПЕчально. Здоровья ТОми !
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ггунеры уже обоссались)))
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