Сезон завершен для Томиясу

Правый защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу уже не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы колена.

Томиясу был заменен в самом начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Спортинга" в минувший четверг.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета был очень встревожен насчет травмы своего подопечного, и его опасения подтвердились.



Сейчас "канониры" официально объявили, что Томиясу получил "значительную травму своего правого колена". Во вторник Такехиро перенес операцию в одной из клиник Лондона.



24-летний игрок сборной Японии совершенно точно пропустит остаток кампании 2022/23 и, как ожидается, вернется во время предсезонного периода.



Добавим, в этом сезоне Томиясу сыграл 31 матч за команду Микеля Артеты.