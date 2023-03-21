Каскарино советует "Тоттенхэму" назначить Компани

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино посоветовал "Тоттенхэму" назначить своим главным тренером Венсана Компани из "Бернли".

Компани только прошлым летом возглавил "Бернли", однако "бордовые" так убедительно проводят этот сезон Чемпионшипа, что Каскарино считана Венсана готовым занять место Антонио Конте, к увольнению которого сейчас склоняется "Тоттенхэм".



"В прошлом "Тоттенхэм" просто выбирал очевидный вариант, назначая тренеров с лучшими резюме, но настало время, чтобы они поступили смело, особенно когда Харри Кейн вполне может уйти, и задали клубу совершенно новую динамику".



"Думаю, Венсан Компани стал бы превосходным назначением после тех чудесных подвигов, что он совершил в "Бернли" в этом сезоне".



"У него было мало денег, но он трансформировал их, адаптировав новый игровой стиль", — сообщил Каскарино The Times.