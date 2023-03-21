"Арсенал" сыграет против сборной всех звезд МЛС
Грядущим летом "Арсенал" проведет товарищеский матч против сборной всех звезд МЛС под руководством Уэйна Руни.
Готовиться к сезону 2023/24 "Арсенал" будет в Соединенных Штатах. В рамках этого турне команда Микеля Артеты сыграет против "Эвертона", "Орландо Сити" и "Челси".
А 19 июля в Вашингтоне "канониры" проведут матч против сборной всех звезд МЛС, которую на эту игру возглавит рулевой "Ди Си Юнайтед" Руни, сообщает Evening Standard.
Стоит отметить, что в 2016 году "Арсенал" уже играл против сборной всех звезд МЛС, одержав победу 2:1 благодаря голам Джоэла Коэмпбелла и Чубы Акпома.
В прошлом сборная всех звезд МЛС, которую Руни представлял как игрок, также противостояла и другим командам Премьер-Лиги вроде "Тоттенхэма", "Челси" и "Вест Хэма".
21.03.2023 20:00
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