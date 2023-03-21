Николя Пепе готов остаться в "Ницце"

Вингер Николя Пепе, принадлежащий "Арсеналу", готов остаться в "Ницце" насовсем.

Пепе до сих пор остается рекордным приобретением в истории "Арсенала", который летом 2019 пригласил Николя из "Лилля" за 72 миллиона фунтов.



Пепе так и не стал основным игроком на "Эмирейтс", а на этот сезон был отправлен в "Ниццу", где чувствует себя довольно неплохо, отметившись шестью голами в Лиге 1.



Когда аренда Пепе закончится, у Николя останется 12 месяцев по контракту, и эта ситуация подталкивает "Арсенал" к продаже 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара в ближайшее трансферное окно.



И высока вероятность, что Пепе снова окажется в "Ницце — но уже по постоянному трансферу. Как сообщает L'Equipe, французский клуб открыт к выкупу Николя, но примет решение в конце сезона, проанализировав игру "канонира".