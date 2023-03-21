Рэднапп открыт к возвращению в "Тоттенхэм"
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп заявил, что открыт к возвращению в лондонский клуб.
Уход нынешнего наставника "Тоттенхэма" Антонио Конте выглядит неминуемым после его гневной тирады в минувшую субботу, когда "шпоры" упустили победу против "Саутгемптона" (3:3).
Ожидается, что "Тоттенхэм" уволит Конте уже в этот международный перерыв, и 76-летний Рэднапп не отказался бы принять "шпор" на остаток сезона.
"Я буду честен. Думаю, если кто-нибудь попросит тебя, то сказать "нет" будет сложно".
"Когда ты любишь какой-то клуб, тебе сложно ему отказать, и Рой (Ходжсон) с Нилом (Уорноком) согласились бы с этим", — сообщил Рэднапп talkSPORT.
Добавим, Рэднапп тренировал "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год. Сейчас Харри уже шесть лет находится без работы.
21.03.2023 18:00
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При Реднаппе был лучший Тоттенхэм за всё время, что я наблюдаю АПЛ. Даже притапливал временами
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Было бы очень красиво, Реднаппа до лета и потом Почеттино приходит… Как в сказке..
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