Рэднапп открыт к возвращению в "Тоттенхэм"

Харри Рэднапп Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп заявил, что открыт к возвращению в лондонский клуб.

Уход нынешнего наставника "Тоттенхэма" Антонио Конте выглядит неминуемым после его гневной тирады в минувшую субботу, когда "шпоры" упустили победу против "Саутгемптона" (3:3).

Ожидается, что "Тоттенхэм" уволит Конте уже в этот международный перерыв, и 76-летний Рэднапп не отказался бы принять "шпор" на остаток сезона.

"Я буду честен. Думаю, если кто-нибудь попросит тебя, то сказать "нет" будет сложно".

"Когда ты любишь какой-то клуб, тебе сложно ему отказать, и Рой (Ходжсон) с Нилом (Уорноком) согласились бы с этим", — сообщил Рэднапп talkSPORT.

Добавим, Рэднапп тренировал "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год. Сейчас Харри уже шесть лет находится без работы.


Метки Рэднапп, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 21.03.2023 19:00 # apl-nash
    При Реднаппе был лучший Тоттенхэм за всё время, что я наблюдаю АПЛ. Даже притапливал временами

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  2. vagifspurs 21.03.2023 18:29 # vagifspurs
    Было бы очень красиво, Реднаппа до лета и потом Почеттино приходит… Как в сказке..

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