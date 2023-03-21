"Юнайтед" ждет улучшенных предложений до вечера среды

У потенциальных покупателей "Манчестер Юнайтед" есть время до вечера среды, чтобы сделать скорректированные предложения.

На прошлой неделе "Юнайтед" провел встречи с двумя претендентами на покупку клуба, делегацией шейха Джассима и сэром Джимом Рэтклиффом.



Как сообщает Sky Sports, пока у инвестиционного банка Raine Group, который занимается продажей "Юнайтед", нет наиболее предпочтительного претендента, однако таковой может появиться после установленного на вечер среды дедлайна.



При этом шейх Джассим и Рэтклифф — не единственные заинтересованные в покупке "Юнайтед" лица. Ожидается, что до дедлайна будет сделано от пяти до восьми предложений насчет клуба с "Олд Траффорд".



Нынешние владельцы "Юнайтед" Глэйзеры по-прежнему хотят за свой актив 6 миллиардов фунтов. Если никто не заплатит эту цену, американское семейство ограничится продажей доли в клубе.