Рэтклифф не будет платить "глупую цену" за "Юнайтед"

Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф заявил, что не будет платить "глупую цену" за "Манчестер Юнайтед".

В минувшую пятницу Рэтклифф провел переговоры о покупке "Юнайтед", лично посетив "Олд Траффорд" и тренировочную базу "красных дьяволов" в Каррингтоне.



Согласно слухам, стартовое предложение Рэтклиффа составило 4.5 млрд. фунтов, тогда как семейство Глэйзеров хочет за "Юнайтед" 6 млрд. фунтов.



Ожидается, что в ближайшие дни Рэтклифф сделает свое второе предложение, однако глава химической компании Ineos не собирается переплачивать.



"Как определить цену картины? Как определить цену дома? Это не связано с тем, сколько стоило его построить или сколько стоило ее нарисовать".



"Чего тебе не хочется, так это платить глупые цены за вещи, потому что впоследствии ты об этом пожалеешь", — сообщил Рэтклифф Wall Street Journal.