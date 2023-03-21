Адебайор повесил бутсы на гвоздь
Бывший нападающий "Арсенала", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас" Эммануэль Адебайор объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 39 лет.
За суммарно шесть лет выступлений в Англии Адебайор не завоевал трофеев и прежде всего запомнился своим провокационным празднованием гола за "Сити" перед фанатами "Арсенала" в 2009 году.
Эммануэль также поиграл во Франции, Турции, Парагвае, родном Того, а вторую половину сезона 2010/11 провел в "Реале" на правах аренды из "Сити".
Добавим, за свою карьеру Адебайор забил 97 голов в рамках Премьер-Лиги.
21.03.2023 14:00
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Последние комментарии:
"Адебайор повесился" вот тут я бы лайкнул мб
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КОРОЛЬ!!!
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на века уахахахаха
https://youtu.be/JQkYfKepJgs
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сейчас бы нам пригодился етот легендарный еб*рь ггшек)))
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КОРОЛЬ!!!
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