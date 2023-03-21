Адебайор повесил бутсы на гвоздь

Эммануэль Адебайор Бывший нападающий "Арсенала", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас" Эммануэль Адебайор объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 39 лет.

За суммарно шесть лет выступлений в Англии Адебайор не завоевал трофеев и прежде всего запомнился своим провокационным празднованием гола за "Сити" перед фанатами "Арсенала" в 2009 году.

Эммануэль также поиграл во Франции, Турции, Парагвае, родном Того, а вторую половину сезона 2010/11 провел в "Реале" на правах аренды из "Сити".

Добавим, за свою карьеру Адебайор забил 97 голов в рамках Премьер-Лиги.


Метки Адебайор, Арсенал, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 901

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 21.03.2023 14:44 # wengerrrro
    "Адебайор повесился" вот тут я бы лайкнул мб

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  2. pepguardiola 21.03.2023 14:39 # pepguardiola
    КОРОЛЬ!!!

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  3. true-manc 21.03.2023 14:14 # true-manc
    на века уахахахаха

    https://youtu.be/JQkYfKepJgs

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  4. true-manc 21.03.2023 14:06 # true-manc
    сейчас бы нам пригодился етот легендарный еб*рь ггшек)))

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  5. true-manc 21.03.2023 14:05 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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