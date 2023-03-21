Холанд вернулся из сборной Норвегии с травмой

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд покинул лагерь сборной Норвегии из-за травмы паха.

В двух своих последних матчах за "Сити" — против "Бернли" и "РБ Лейпциг" — 22-летний Холанд продемонстрировал устрашающий футбол, забив восемь голов.

Прибыв в расположение своей национальной команды, Эрлинг пожаловался на болевые ощущения в области паха и после осмотра был отправлен назад в Манчестер, сообщает Daily Mirror.

Таким образом, Холанд пропустит матчи сборной Норвегии против Испании и Грузии в рамках отбора к Евро-2024.

Добавим, свой следующий матч "Сити" проводит против "Ливерпуля" на "Этихад" 1 апреля, и главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле совсем не хотелось бы лишиться ключевого игрока на столь важный поединок.


Метки Манчестер Сити, сборная Норвегии, травмы, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2023 13:00

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  1. true-manc 21.03.2023 13:46 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. takernotagiver 21.03.2023 13:41 # takernotagiver
    Арсенал с Нкетией вывозил, так что пусть и Шити повывозит без Холланда

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  3. pepguardiola 21.03.2023 13:08 # pepguardiola
    Вы там шо ахуели блять?????

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