Рой Ходжсон вернулся в "Кристал Пэлас"

75-летний Рой Ходжсон возобновил тренерскую карьеру, чтобы возглавить "Кристал Пэлас" на остаток сезона.

Напомним, в минувшую пятницу "Пэлас" уволил Патрика Виейра, при котором команда не выиграла ни одного из 12 матчей в 2023 году.



Из-за опасений насчет своей прописки в Премьер-Лиге "орлы" решились на смену главного тренера, обратившись к услугам находившегося на пенсии Ходжсона.



Предыдущим местом работы Роя был "Уотфорд", который он тренировал с января по май 2022, не сумев предотвратить вылет "шершней" в Чемпионшип.



Ассистировать Ходжсону на "Селхерст Парк" будут Рэй Льюингтон и Падди Маккарти, который руководит командой в проигранном матче против "Арсенала" в минувшее воскресенье (3:1).



Добавим, это будет уже второй период Ходжсона в "Кристал Пэлас". Рой тренировал "орлов" с сентября 2017 по май 2021, затем уступив свое место Виейра.