Рой Ходжсон вернулся в "Кристал Пэлас"

Рой Ходжсон 75-летний Рой Ходжсон возобновил тренерскую карьеру, чтобы возглавить "Кристал Пэлас" на остаток сезона.

Напомним, в минувшую пятницу "Пэлас" уволил Патрика Виейра, при котором команда не выиграла ни одного из 12 матчей в 2023 году.

Из-за опасений насчет своей прописки в Премьер-Лиге "орлы" решились на смену главного тренера, обратившись к услугам находившегося на пенсии Ходжсона.

Предыдущим местом работы Роя был "Уотфорд", который он тренировал с января по май 2022, не сумев предотвратить вылет "шершней" в Чемпионшип.

Ассистировать Ходжсону на "Селхерст Парк" будут Рэй Льюингтон и Падди Маккарти, который руководит командой в проигранном матче против "Арсенала" в минувшее воскресенье (3:1).

Добавим, это будет уже второй период Ходжсона в "Кристал Пэлас". Рой тренировал "орлов" с сентября 2017 по май 2021, затем уступив свое место Виейра.


Метки Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 21.03.2023 13:39 # suddenly
    Надо было Эллардайса звать :)

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  2. pavlix76 21.03.2023 12:51 # pavlix76
    боже мой, это так убого! тренеров больше нет? его футбол постарел уже 20 лет назад.

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  3. true-manc 21.03.2023 12:30 # true-manc
    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  4. didier-11 21.03.2023 12:16 # didier-11
    И какой в этом смысл ?
    Они считают что Ходжсон поднимет их выше 12 места? Идиоты

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