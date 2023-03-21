Рой Ходжсон вернулся в "Кристал Пэлас"
75-летний Рой Ходжсон возобновил тренерскую карьеру, чтобы возглавить "Кристал Пэлас" на остаток сезона.
Напомним, в минувшую пятницу "Пэлас" уволил Патрика Виейра, при котором команда не выиграла ни одного из 12 матчей в 2023 году.
Из-за опасений насчет своей прописки в Премьер-Лиге "орлы" решились на смену главного тренера, обратившись к услугам находившегося на пенсии Ходжсона.
Предыдущим местом работы Роя был "Уотфорд", который он тренировал с января по май 2022, не сумев предотвратить вылет "шершней" в Чемпионшип.
Ассистировать Ходжсону на "Селхерст Парк" будут Рэй Льюингтон и Падди Маккарти, который руководит командой в проигранном матче против "Арсенала" в минувшее воскресенье (3:1).
Добавим, это будет уже второй период Ходжсона в "Кристал Пэлас". Рой тренировал "орлов" с сентября 2017 по май 2021, затем уступив свое место Виейра.
21.03.2023 12:00
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Надо было Эллардайса звать :)
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боже мой, это так убого! тренеров больше нет? его футбол постарел уже 20 лет назад.
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оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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И какой в этом смысл ?
Они считают что Ходжсон поднимет их выше 12 места? Идиоты
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