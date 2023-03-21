Жезус: "Это была очень тяжелая травма"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус рассказал, насколько непросто ему было отсутствовать с травмой.

Напомним, с Чемпионата Мира в Катаре Жезус вернулся травмированным. Залечив своее колено, Габриэль отметился появлениями на замену против "Фулхэма" и "Кристал Пэлас", а также вышел в старте против "Спортинга" в Лиге Европы.



Жезус называет свою травму "тяжелой" и признается, что все равно пытался помогать партнерам по команде.



"Я был травмирован, но мысленно я оставался в строю. Я чувствовал, что мне нужно разговаривать, мне нужно как-нибудь помогать, разговаривая и просматривая матчи".



"Всю свою жизнь я хотел помогать как можно больше. Это очень мне помогло. Также мне очень помогли моя жена, моя ночь, моя мама, мои братья, мои сестры, мои друзья, каждый, кто близок ко мне. А также люди здесь в клубе: игроки, персонал и тренер".



"Думаю, самой важной вещью было мое мышление. Я старался сохранять концентрацию и оставаться сильным".



"Было непросто находиться вне игры. Это была очень тяжелая травма, и я долго отсутствовал. Я предпочитаю быть на поле, бегать, играть и помогать своим партнерам по команде. Фанаты всегда были добры ко мне, помогая мне, подстегивая меня. Они удивительным образом поддерживали меня против "Фулхэма" в субботу. Я лишь хочу отблагодарить их на поле", — цитирует Жезуса Daily Mirror.