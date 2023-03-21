"Юнайтед" просматривает Митому
Скауты "Манчестер Юнайтед" просматривают вингера "Брайтона" Каору Митому.
Митома является очередным чудом, которое совершил селекционный департамент "Брайтона". В 2021 году Каору обошелся "чайкам" всего в 2.7 млн. фунтов, причем прошлый сезон провел в бельгийском "Юнионе" на правах аренды.
В этом сезоне 25-летний японец забил девять голов и отдал три результативные передачи с учетом всех соревнований, превратившись в ключевого игрока команды Роберто Де Дзерби в последние недели.
Как сообщает The Sun, "Юнайтед" всерьез обдумывает приобретение Митомы грядущим летом, а скауты "красных дьяволов" уже трудятся над составлением досье по Каору.
21.03.2023 10:00
Просмотров: 663
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в полуфинале просмотрят, как он будет их пороть
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий