Эмилиано Мартинес планирует остаться в "Вилле"

Голкипер Эмилиано Мартинес отверг предположения о том, что он может покинуть "Астон Виллу" грядущим летом.

После того, как ранее в этом сезоне Мартинес выиграл со сборной Аргентины Чемпионат Мира в Катаре, появились слухи, что Мартинес может стать целью для топ-клубов в летнее трансферное окно.



Однако после субботней победы 3:0 над "Борнмутом" 30-летний голкипер, которого сватают в "Тоттенхэм", "Баварию" и "Ювентус", дал четко понять, что его будущее связано с "Виллой".



"Это замечательное ощущение. Если бы мы победили 3:1, я бы отправился домой и несколько часов не мог уснуть, потому что я всегда думаю о том, что могу сделать лучше, чтобы не пропустить".



"Я очень амбициозен, я так сильно стремлюсь стать лучше. Я стараюсь передать это четверке защитников и стартовому составу".



"Мой карьера пошла в гору с момента, как я присоединился к "Вилле". Я всегда говорил, что благодарен этому клубу и обожаю быть здесь".



"Моя семья счастлива в клубе, мой сын одержим игрой в футбол, и он выступает за команду U-6 из академии. Мы наслаждаемся пребыванием здесь и надеемся провести здесь еще много лет", — цитирует Мартинеса Daily Mail.