"Сити" уверен в покупке Беллингема

"Манчестер Сити" уверен в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема в ближайшее трансферное окно.

Накануне авторитетное издание The Athletic сообщило, что теперь переход Беллингема в "Ливерпуль", который долгое время считался фаворитом в борьбе за Джуда, маловероятен.



ESPN подтверждает, что расстановка сил среди претендентов на Беллингема изменилась. В данный момент "Сити" и "Реал" являются двумя наиболее вероятными направлениями для 19-летнего игрока сборной Англии.



При этом действующие чемпионы Премьер-Лиги полны уверенности, что смогут опередить всех конкурентов и заполучить Беллингема.



"Реал" уже присмотрел полузащитника "Сити" Бернарду Силву, если проиграет борьбу "горожанам" за Джуда.



Помимо Силвы, покинуть "Сити" грядущим летом может и капитан Илкай Гюндоган, чей контракт как раз истекает в конце сезона.