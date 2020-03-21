"Сити" уверен в покупке Беллингема

Джуд Беллингем "Манчестер Сити" уверен в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема в ближайшее трансферное окно.

Накануне авторитетное издание The Athletic сообщило, что теперь переход Беллингема в "Ливерпуль", который долгое время считался фаворитом в борьбе за Джуда, маловероятен.

ESPN подтверждает, что расстановка сил среди претендентов на Беллингема изменилась. В данный момент "Сити" и "Реал" являются двумя наиболее вероятными направлениями для 19-летнего игрока сборной Англии.

При этом действующие чемпионы Премьер-Лиги полны уверенности, что смогут опередить всех конкурентов и заполучить Беллингема.

"Реал" уже присмотрел полузащитника "Сити" Бернарду Силву, если проиграет борьбу "горожанам" за Джуда.

Помимо Силвы, покинуть "Сити" грядущим летом может и капитан Илкай Гюндоган, чей контракт как раз истекает в конце сезона.


Метки Беллингем, Боруссия, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. pepguardiola 21.03.2023 09:10 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  2. gucman 21.03.2023 08:20 # gucman
    его предупредили, что он с ними никогда ЛЧ не возьмет?

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  3. true-manc 21.03.2023 08:13 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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