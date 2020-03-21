"Сити" уверен в покупке Беллингема
"Манчестер Сити" уверен в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема в ближайшее трансферное окно.
Накануне авторитетное издание The Athletic сообщило, что теперь переход Беллингема в "Ливерпуль", который долгое время считался фаворитом в борьбе за Джуда, маловероятен.
ESPN подтверждает, что расстановка сил среди претендентов на Беллингема изменилась. В данный момент "Сити" и "Реал" являются двумя наиболее вероятными направлениями для 19-летнего игрока сборной Англии.
При этом действующие чемпионы Премьер-Лиги полны уверенности, что смогут опередить всех конкурентов и заполучить Беллингема.
"Реал" уже присмотрел полузащитника "Сити" Бернарду Силву, если проиграет борьбу "горожанам" за Джуда.
Помимо Силвы, покинуть "Сити" грядущим летом может и капитан Илкай Гюндоган, чей контракт как раз истекает в конце сезона.
21.03.2023 08:00
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КОРОЛИ!!!
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его предупредили, что он с ними никогда ЛЧ не возьмет?
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КОРОЛИ!!!
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