"Тоттенхэм" продаст Кейна, только если получит 100 млн. фунтов сразу

Харри Кейн "Тоттенхэм" готов рассмотреть возможность продажи своего нападающего Харри Кейна грядущим летом только за 100 миллионов фунтов.

Грядущим летом Кейн вступит в свой четвертый десяток лет, а также в заключительные 12 месяцев по своему контракту с "Тоттенхэмом".

"Шпоры" по-прежнему не хотят продавать Харри и все еще надеются заключить новую сделку со своим бомбардиром, которого в 2021 году пытался купить "Манчестер Сити".

Летом 2021 "Сити" предлагал за Кейна, который тогда был моложе и у которого тогда оставалось три года по контракту, 100 млн. фунтов фунтов, включая гарантированную сумму в 75 млн. фунтов, но "Тоттенхэм" ответил отказом.

Как утверждает The Times, на сей раз "Тоттенхэм" будет готов отпустить Кейна за 100 млн. фунтов — при условии, что получит всю сумму и сразу, одним платежом.

Добавим, серьезный интерес к Кейну проявляет "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" не хотят увязнуть в переговорах с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, а "шпоры" в свою очередь не хотят укреплять конкурента по Премьер-Лиге и предпочли бы продать капитана сборной Англии в "Баварию" или "Реал".


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 21.03.2023 07:45 # alexomck
    адекватно, относительно нынешнего рынка, 3-4 сезона отыграть на своем уровне способен

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  2. theo-zm 21.03.2023 07:32 # theo-zm
    Никто не купит уцененку за такие бабки

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