"Тоттенхэм" продаст Кейна, только если получит 100 млн. фунтов сразу

"Тоттенхэм" готов рассмотреть возможность продажи своего нападающего Харри Кейна грядущим летом только за 100 миллионов фунтов.

Грядущим летом Кейн вступит в свой четвертый десяток лет, а также в заключительные 12 месяцев по своему контракту с "Тоттенхэмом".



"Шпоры" по-прежнему не хотят продавать Харри и все еще надеются заключить новую сделку со своим бомбардиром, которого в 2021 году пытался купить "Манчестер Сити".



Летом 2021 "Сити" предлагал за Кейна, который тогда был моложе и у которого тогда оставалось три года по контракту, 100 млн. фунтов фунтов, включая гарантированную сумму в 75 млн. фунтов, но "Тоттенхэм" ответил отказом.



Как утверждает The Times, на сей раз "Тоттенхэм" будет готов отпустить Кейна за 100 млн. фунтов — при условии, что получит всю сумму и сразу, одним платежом.



Добавим, серьезный интерес к Кейну проявляет "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" не хотят увязнуть в переговорах с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, а "шпоры" в свою очередь не хотят укреплять конкурента по Премьер-Лиге и предпочли бы продать капитана сборной Англии в "Баварию" или "Реал".