"Тоттенхэм" собирается уволить Конте на этой неделе

"Тоттенхэм" собирается уволить своего главного тренера Антонио Конте уже на этой неделе.

Напомним, Конте обрушился с жесточайшей критикой на игроков и даже владельцев "Тоттенхэма" после упущенной победы против "Саутгемптона" в минувшую субботу (3:3).



Предполагается, что в тот же день Конте переговорил с президентом "шпор" Даниэлем Леви, после чего улетел к своей семье в Италию.



И хотя Леви не стал сразу увольнять Конте, решив сперва посоветоваться со своим ближайшим окружением, уход Антонио в этот международный перерыв выглядит неизбежным.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, Леви готов уволить Конте и доверить первую команду на остаток сезона Райану Мейсону, бывшему полузащитнику "шпор" и одному из помощников Конте.



Конечно, Леви может попытаться сразу договориться с каким-нибудь тренером высокого калибра вроде Луиса Энрике, Томаса Тухеля или Маурисио Почеттино, но этот сценарий выглядит маловероятным.



Sky Sports в свою очередь утверждает, что решение по Конте будет принято "Тоттенхэмом" в ближайшие 48 часов.