"Тоттенхэм" собирается уволить Конте на этой неделе

Антонио Конте "Тоттенхэм" собирается уволить своего главного тренера Антонио Конте уже на этой неделе.

Напомним, Конте обрушился с жесточайшей критикой на игроков и даже владельцев "Тоттенхэма" после упущенной победы против "Саутгемптона" в минувшую субботу (3:3).

Предполагается, что в тот же день Конте переговорил с президентом "шпор" Даниэлем Леви, после чего улетел к своей семье в Италию.

И хотя Леви не стал сразу увольнять Конте, решив сперва посоветоваться со своим ближайшим окружением, уход Антонио в этот международный перерыв выглядит неизбежным.

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, Леви готов уволить Конте и доверить первую команду на остаток сезона Райану Мейсону, бывшему полузащитнику "шпор" и одному из помощников Конте.

Конечно, Леви может попытаться сразу договориться с каким-нибудь тренером высокого калибра вроде Луиса Энрике, Томаса Тухеля или Маурисио Почеттино, но этот сценарий выглядит маловероятным.

Sky Sports в свою очередь утверждает, что решение по Конте будет принято "Тоттенхэмом" в ближайшие 48 часов.


Метки Конте, Леви, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2023 06:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 21.03.2023 07:41 # alexomck
    плохие новости для Касла, Брайтона и Пульки, пока токсик в больничке лежал Шпоры куда лучше играли.

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  2. closer 21.03.2023 06:41 # closer
    Нет, это он не нас отхуесосил, это мы его увольняем!

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  3. superglor 21.03.2023 06:14 # superglor
    Когда-то был император, а теперь император параши.

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  4. bangladesh 21.03.2023 06:05 # bangladesh
    с первых дней пребывания его в ттх казалось, что он в этой помойке не надолго.

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