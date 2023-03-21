"Тоттенхэм" собирается уволить Конте на этой неделе
"Тоттенхэм" собирается уволить своего главного тренера Антонио Конте уже на этой неделе.
Напомним, Конте обрушился с жесточайшей критикой на игроков и даже владельцев "Тоттенхэма" после упущенной победы против "Саутгемптона" в минувшую субботу (3:3).
Предполагается, что в тот же день Конте переговорил с президентом "шпор" Даниэлем Леви, после чего улетел к своей семье в Италию.
И хотя Леви не стал сразу увольнять Конте, решив сперва посоветоваться со своим ближайшим окружением, уход Антонио в этот международный перерыв выглядит неизбежным.
Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, Леви готов уволить Конте и доверить первую команду на остаток сезона Райану Мейсону, бывшему полузащитнику "шпор" и одному из помощников Конте.
Конечно, Леви может попытаться сразу договориться с каким-нибудь тренером высокого калибра вроде Луиса Энрике, Томаса Тухеля или Маурисио Почеттино, но этот сценарий выглядит маловероятным.
Sky Sports в свою очередь утверждает, что решение по Конте будет принято "Тоттенхэмом" в ближайшие 48 часов.
21.03.2023 06:00
Просмотров: 823
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
плохие новости для Касла, Брайтона и Пульки, пока токсик в больничке лежал Шпоры куда лучше играли.
(ответить)
Нет, это он не нас отхуесосил, это мы его увольняем!
(ответить)
Когда-то был император, а теперь император параши.
(ответить)
с первых дней пребывания его в ттх казалось, что он в этой помойке не надолго.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий