FA предъявила обвинения Силве и Митровичу

Главному тренеру "Фулхэма" Марку Силве и его нападающему Александару Митровичу были предъявлены обвинения касательно четвертьфинального матча Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

В минувшее воскресенье "Фулхэм" потерпел поражение 3:1 на "Олд Траффорд", и переломным моментом этого матча стало тройное удаление у "дачников" около 72-й минуты.



Виллиан получил свою красную карточку за игру рукой на линии ворот, Митрович — за толчок локтем рефери Криса Каваны, а Силва — за оскорбление не только Каваны, но и резервного арбитра.



В опубликованном FA заявлении говорится, что Силва продолжил оскорблять резервного арбитра после своего удаления, а вдобавок бросил в его сторону бутылку с водой.



Насчет Митровича Ассоциация говорит, что стандартной дисквалификации за столь грубое поведение "явно недостаточно". Помимо применения физической силы, 28-летний серб также использовал оскорбительные выражения.



Также FA обвинила "Фулхэм" в целом, как клуб, за потерю контроля над своими игроками.



Вполне очевидно, что теперь над Митровичем, забившим 12 голов в этом сезоне за "дачников" во всех соревнованиях, нависла угроза продолжительной дисквалификации. Например, бывший рефери Премьер-Лиги Марк Халси призвал отлучить Александара от футбола на 10 матчей.