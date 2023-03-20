Андреас Перейра может заменить Маунта в "Челси"

"Челси" начал готовиться к расставанию с Мейсоном Маунтом и уже присмотрел замену своему воспитаннику в лице полузащитника "Фулхэма" Андреаса Перейры.

Контракт Маунта по-прежнему истекает в 2024 году, и "Челси" собирается продать Мейсона грядущим летом, если к тому времени не будет совершен прорыв в переговорах о продлении сотрудничества.



Маунт отклонил уже несколько предложений "Челси" о новом контракте, и "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" внимательно следят за ситуацией вокруг 24-летнего англичанина.



По информации ESPN, заменить Маунта в "Челси" может Перейра, который только прошлым перебрался в "Фулхэм" из "Юнайтед" за 10 млн. фунтов и имеет контракт до 2026 года.



27-летний бразило-бельгиец отлично проводит этот сезон, забив три гола и отдав шесть результативных передач в 32 матчах, и сейчас оценивается в 25-35 млн. фунтов.



Добавим, своей игрой за "дачников" Перейра также привлек внимание ПСЖ и "Атлетико".