Андреас Перейра может заменить Маунта в "Челси"
"Челси" начал готовиться к расставанию с Мейсоном Маунтом и уже присмотрел замену своему воспитаннику в лице полузащитника "Фулхэма" Андреаса Перейры.
Контракт Маунта по-прежнему истекает в 2024 году, и "Челси" собирается продать Мейсона грядущим летом, если к тому времени не будет совершен прорыв в переговорах о продлении сотрудничества.
Маунт отклонил уже несколько предложений "Челси" о новом контракте, и "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" внимательно следят за ситуацией вокруг 24-летнего англичанина.
По информации ESPN, заменить Маунта в "Челси" может Перейра, который только прошлым перебрался в "Фулхэм" из "Юнайтед" за 10 млн. фунтов и имеет контракт до 2026 года.
27-летний бразило-бельгиец отлично проводит этот сезон, забив три гола и отдав шесть результативных передач в 32 матчах, и сейчас оценивается в 25-35 млн. фунтов.
Добавим, своей игрой за "дачников" Перейра также привлек внимание ПСЖ и "Атлетико".
20.03.2023 23:00
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