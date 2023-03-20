Шейх Джассим сделает второе предложение по МЮ в среду

Шейх Джассим сделает свое второе предложение о покупке "Манчестер Юнайтед" в среду вечером.

В минувший четверг делегация шейха Джассима посетила "Олд Траффорд", где на протяжении 10 часов общалась с руководством "красных дьяволов" и представителями владеющего клубов семейства Глэйзеров.



Эти переговоры прошли позитивно, и в ближайшую среду, как сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники в Соединенных Штатах, катарские инвесторы сделают новое предложение.



Предполагается, что это будет улучшенное предложение — изначально шейх Джассим не хотел переплачивать за "Юнайтед", но теперь чувствует, что такую уникальную возможность упускать нельзя.



Добавим, свое второе предложение о покупке "Юнайтед" должен выдвинуть и сэр Джим Рэтклифф, который лично посетил Манчестер на следующий день.