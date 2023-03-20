Шейх Джассим сделает второе предложение по МЮ в среду
Шейх Джассим сделает свое второе предложение о покупке "Манчестер Юнайтед" в среду вечером.
В минувший четверг делегация шейха Джассима посетила "Олд Траффорд", где на протяжении 10 часов общалась с руководством "красных дьяволов" и представителями владеющего клубов семейства Глэйзеров.
Эти переговоры прошли позитивно, и в ближайшую среду, как сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники в Соединенных Штатах, катарские инвесторы сделают новое предложение.
Предполагается, что это будет улучшенное предложение — изначально шейх Джассим не хотел переплачивать за "Юнайтед", но теперь чувствует, что такую уникальную возможность упускать нельзя.
Добавим, свое второе предложение о покупке "Юнайтед" должен выдвинуть и сэр Джим Рэтклифф, который лично посетил Манчестер на следующий день.
20.03.2023 22:00
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Щас тру манк и ему подобные абразины подтянутся и будут глорить за МЮ, они "болеют" только за богатые клубы.
На случай если нет - эти 1,5 болельщика сити болеют только за клубы, которым деньги свалились как снег на голову. МЮ был богатым с 90х, поэтому их зумерские остатки мозгов, поэтому они "против" исторически успешных клубов в принципе.
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