"Тоттенхэм" все еще думает, увольнять ли Конте

"Тоттенхэм" все еще размышляет, увольнять ли своего главного тренера Антонио Конте во время этого международного перерыва.

Конте переговорил с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви сразу после разочаровывающего матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу.



Леви не стал сразу избавляться от Конте, однако это не означает, что угроза увольнения Антонио, чей контракт истекает в конце этого сезона, миновала.



Как утверждает The Telegraph, Леви открыт ко всем вариантам, включая увольнение Конте в ближайшую пару недель, но окончательное решение примет только после того, как посоветуется со своим окружением.



Тем временем, сам Конте улетел на родину в Италию. В социальных сетях распространилось видео, как Антонио сидит на борту рейса лоукостера Ryanair.



Добавим, свой следующий матч "шпоры" проведут против "Эвертона" 3 апреля.