"Тоттенхэм" все еще думает, увольнять ли Конте
"Тоттенхэм" все еще размышляет, увольнять ли своего главного тренера Антонио Конте во время этого международного перерыва.
Конте переговорил с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви сразу после разочаровывающего матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу.
Леви не стал сразу избавляться от Конте, однако это не означает, что угроза увольнения Антонио, чей контракт истекает в конце этого сезона, миновала.
Как утверждает The Telegraph, Леви открыт ко всем вариантам, включая увольнение Конте в ближайшую пару недель, но окончательное решение примет только после того, как посоветуется со своим окружением.
Тем временем, сам Конте улетел на родину в Италию. В социальных сетях распространилось видео, как Антонио сидит на борту рейса лоукостера Ryanair.
Добавим, свой следующий матч "шпоры" проведут против "Эвертона" 3 апреля.
20.03.2023 21:00
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