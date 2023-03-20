"Ньюкасл" планирует купить Мактоминея

"Ньюкасл" планирует приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминея грядущим летом.

В последние месяцы Мактоминей был редким гостем в стартовом составе "Юнайтед", чей главный тренер Эрик Тен Хаг предпочитал использовать в центре поля Каземиро, Кристиана Эриксена и Фреда.



Печальная ситуация Мактоминея с игровым временем вдохновляет "Ньюкасл" на то, чтобы попытаться переманить 26-летнего игрока сборной Шотландии после окончания этого сезона.



Наставник "сорок" Эдди Хау считает, что Мактоминей обладает физическими атрибутами, чтобы стать важным элементом в его игровой системе.



Ведущий скаут "Ньюкасла" Стив Никсон и спортивный директор клуба Дэн Эшуорт совпадают с Хау в своих взглядах насчет Мактоминея и готовы сделать все, чтобы Скотт оказался на "Сент-Джеймс Парк".



Как сообщает The Telegraph, "Ньюкасл" наводил справки насчет Мактоминея еще в январе, когда "сорокам" требовалась замена ушедшему в "Ноттингем Форест" Джонджо Шелви, однако "Юнайтед" не пожелал отпускать игрока к своему прямому конкуренту в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.