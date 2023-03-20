Рэшфорд не откликнется на вызов в сборную Англии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд стал очередной потерей сборной Англии в преддверии старта в отборе к Евро-2024.

Напомним, ранее по причине травм от поездки в национальную команду были вынуждены отказаться голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп и полузащитник "Челси" Мейсон Маунт.



В понедельник FA официально объявила, что список потерь англичан пополнил и Рэшфорд, который был заменен за семь минут до конца победного для "Юнайтед" четвертьфинального матча Кубка Англии против "Фулхэма" накануне (3:1).



Как уточняет BBC, Маркус просто получил ушиб, однако этого оказалось достаточно, чтобы 25-летний нападающий, забивший 19 голов за "Юнайтед" после паузы на Чемпионат Мира в Катаре, остался дома.



На место трех выбывших игроков главный тренер англичан Гарет Саутгейт пригласил лишь голкипера "Тоттенхэма" Фрэйзера Форстера.



Добавим, англичане сыграют на выезде с Италией 23 марта и три дня спустя примут на "Уэмбли" украинцев.