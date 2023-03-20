Забитцер пока не определился со своим будущим

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Марсель Забитцер признался, что не уверен насчет постоянного трансфера к "красным дьяволам".

Накануне Забитцер, который взят в аренду у "Баварии" на вторую половину этого сезона, отметился победным голом в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Фулхэма" (3:1).



После матча на "Олд Траффорд" Марсель признался, что счастлив в "Юнайтед", однако 29-летний австриец очень осторожно высказывается насчет своего будущего.



"Я думаю только о ближайшем матче, я очень счастлив быть здесь. Я буду выкладываться на 100 процентов. Мы еще посмотрим, что случится летом..."



"Думаю, я могу играть по всей полузащите. Мне нравится выполнять черновую работу. Мне нравится бегать, подключаться вперед, перемещаться от штрафной до штрафной. Мне нравится совершать переходы из обороны в атаку и проводить матчи в высоком темпе, как я это делаю здесь".



"Я очень рад быть частью этой команды, этого удивительного клуба, и я чувствую себя очень хорошо здесь. В данный момент я очень счастлив", — цитирует Забитцера The Independent.