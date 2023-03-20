Тодд Бели уволил главного садовника "Челси" с сыном

Владелец "Челси" Тодд Бели уволил главного садовника клуба Джейсона Гриффина вместе с сыном.

Гриффин посвятил "Челси" 30 лет, став главным садовником лондонского клуба еще в 2003 году. Джейсон отвечал за газон на "Стэмфорд Бридж", а также на тренировочной базе в Кобхэме и на стадионе "Кингсмедоу", где играют женская и юношеские команды "синих".



В команде Гриффина трудилось 10 человек, включая его сына Рисси. Этот коллектив считался очень опытным и пользовался большим уважением среди коллег.



"Челси" отказался комментировать изданию Daily Mail увольнение Гриффина и его сына, однако очевидно, это является частью глобального процесса по обновлению персонала на всех уровнях, который затеял Бели.



Предыдущий раз Гриффин попадал в заголовки газет в апреле 2008, когда после победы "Челси" над "Манчестер Юнайтед" он поспешил приступить к работе с газоном и повздорил с защитником соперника Патрисом Эвра. Проведя свое расследование, FA заняла сторону Джейсона.