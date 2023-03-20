Тодд Бели уволил главного садовника "Челси" с сыном

Джейсон Гриффин Владелец "Челси" Тодд Бели уволил главного садовника клуба Джейсона Гриффина вместе с сыном.

Гриффин посвятил "Челси" 30 лет, став главным садовником лондонского клуба еще в 2003 году. Джейсон отвечал за газон на "Стэмфорд Бридж", а также на тренировочной базе в Кобхэме и на стадионе "Кингсмедоу", где играют женская и юношеские команды "синих".

В команде Гриффина трудилось 10 человек, включая его сына Рисси. Этот коллектив считался очень опытным и пользовался большим уважением среди коллег.

"Челси" отказался комментировать изданию Daily Mail увольнение Гриффина и его сына, однако очевидно, это является частью глобального процесса по обновлению персонала на всех уровнях, который затеял Бели.

Предыдущий раз Гриффин попадал в заголовки газет в апреле 2008, когда после победы "Челси" над "Манчестер Юнайтед" он поспешил приступить к работе с газоном и повздорил с защитником соперника Патрисом Эвра. Проведя свое расследование, FA заняла сторону Джейсона.


Метки Бели, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. maxim3001 20.03.2023 18:05 # maxim3001
    Ну теперь победная серия обеспечена!

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  2. chelsiukpro 20.03.2023 18:03 # chelsiukpro
    Значит была причина! Пожаловались не первый раз наверно на его.

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  3. drogba11cool 20.03.2023 17:25 # drogba11cool
    Беспредел. Раньше хейтили Челси за отсутствие истории и бабки абрамки, но вот сейчас это полный пи3дос а не клуб, владелец д0лбо0еб, тренер д0лб0еб

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  4. suddenly 20.03.2023 17:04 # suddenly
    Неужто из Брайтона хочет переманить садовника?

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  5. suddenly 20.03.2023 17:02 # suddenly
    Когда дворника уволит?

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