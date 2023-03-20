Гвардиола чувствует, что "Сити" вышел на пик формы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его команда набрала свою лучшую форму перед заключительным отрезом сезона.

На прошлой неделе "Сити" сокрушил "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов и "Бернли" в Кубке Англии с общим счетом 13:0.



"Горожане" одержали шесть побед подряд во всех соревнованиях и не знают поражений уже 10 матчей кряду, и такая форма радует Гвардиолу.



"Мы набрали хороший ход. Против "Ньюкасла" мы хорошо контролировали невероятного соперника, затем против "Лейпцига" и "Кристал Пэлас" нам нужно было терпеть".



"Но мы забили много голов и позволили соперникам создать мало моментов, мы были надежны, и каждый делал свой вклад".



"Мы хорошо оборонялись и создавали угрозу при стандартных положениях, как никогда прежде. За последние шесть-семь лет у меня еще не было такого ощущения, что мы можем забить при каждом угловом или штрафном".



"Теперь нам нужно сделать паузу и отправиться в сборные, после чего нас ждет "Ливерпуль". У нас есть время подумать об этом, но мы знаем, что "Арсенал" будет терять очки, поэтому нам нужно выиграть почти все свои матчи".



Соперничать с легендарной командой вроде "Баварии" в Лиге Чемпионов и играть в полуфинале Кубка Англии на "Уэмбли" — это невероятная честь".



"На данной стадии сезона мы все еще сражаемся за победу в трех соревнованиях, и это так хорошо", — цитирует Гвардиолу The Independent.