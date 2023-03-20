Семь вещей, что мы узнали в 28-м туре

28-й тур оказался урезанным из-за участия ряда команд в четвертьфиналах Кубка Англии, но те семь матчей, что были сыграны, подарили немало голов — на полноценный футбольный уикенд. О проблемах "Тоттенхэма" и "Челси", обретаемой стабильности "Астон Виллы" и других моментах — в традиционных итогах.





Конте сделал все, чтобы получить отставку от руководства "Тоттенхэма"



Будет ли Антонио Конте руководить "Тоттенхэмом" в их следующем матче, который состоится 3 апреля против "Эвертона"? Те, кто был в пресс-центре "Сент-Мэри" в субботу, почти не сомневались в том, что его спонтанная классическая тирада была кнопкой, активировавшей катапультирование.



Конте возлагал вину на всех, кроме себя, и даже бросал оливковую ветвь своим предшественникам, среди которых был и главный соперник Жозе Моуриньо. "Они могут сменить менеджера, многих менеджеров, но ситуация не изменится", — заявил Конте в критике клубной культуры и, соответственно, владельцев "Тоттенхэма" с президентом Даниэля Леви.



Больше всего язвительных ругательств получили игроки, создав потенциально неловкую ситуацию после перерыва на матчи сборной, если Конте все еще будет рядом. "Они не хотят играть под давлением, они не хотят играть под стрессом", — прошипел он.

Прослушивая запись, было забавно слышать, как Конте входит в комнату со скромными извинениями за опоздание.



"Челси" нужно наладить доставку мяча в штрафную соперников



Ни для кого не секрет, что большой проблемой "Челси" является их неспособность превратить владение мячом в голевые моменты, но статистика, тем не менее, поразительна. В этом сезоне ни один игрок "синих" не сделал больше двух результативных передач.



Кай Хаверц является их лучшим бомбардиром с семью голами, а Рахим Стерлинг занимает второе место в этом списке с четырьмя. Субботняя ничья с "Эвертоном" была очень знакомой: много красивого владения мячом, но единственный реальный прорыв пришелся на фланговых защитников.



Когда Рис Джеймс и Бен Чилуэлл возвращаются в форму, это дает чуть больше динамики, но также возвращает "Челси" туда, где они были при Томасе Тухеле. Приходящий Кристофер Нкунку может быть или не быть вингером, который будет вскрывать оборону с фланга, но каким-то образом они должны создавать угрозу и по центру. У них есть креативные игроки, но они должны заставить их правильно взаимодействовать.



Эмери наконец нашел оптимальную схему для "Виллы"?



Унаи Эмери сменил Стивена Джеррарда в октябре, и с тех пор "Вилла" стала играть лучше, но по-прежнему нестабильно, выиграв два матча чемпионата подряд всего три раза. Проблема была не в нехватке хороших игроков — их в клубе предостаточно, — а в том, кого из них использовать и в каком сочетании.



Однако, возможно, наконец-то была найдена правильная схема: 4-2-3-1, дающая хороший баланс между атакой и защитой, особенно в центре поля, когда Джон Макгинн и Дуглас Луис атакуют из глубины, а Леон Бэйли, Эми Буэндиа и Джейкоб Рэмси располагаются позади Олли Уоткинса. Все пятеро отлично сыграли против "Борнмута", забили Луис, Рэмси и Буэндиа.



Эмери предстоит принять трудное решение, когда Бубакар Камара снова будет в форме — до травмы Макгинна шотландец играл справа в схеме 4-4-2. Тем временем текущий стартовый состав, который выглядит гораздо более гибким, чем предыдущие итерации, может приработаться, позволяя тем, кто в него попадает, сделать себя неприкасаемыми.



Игроков "Брентфорда" в сборной Англии может стать больше



В то время как у Айвена Тоуни был редкий выходной, поскольку он надеется стать первым игроком "Брентфорда", который будет представлять взрослую команду Англии после Леса Смита в мае 1939 года, появился еще один игрок команды Томаса Франка, который может быть интересен Гарету Саутгейту.



Рико Генри — 25-летний футболист, перешедший из "Уолсолла" в 2016 году за 1.5 миллиона фунтов стерлингов, превратился в продуктивного левого защитника, который, похоже, способен сделать шаг на международный уровень рано или поздно.



Говорят, что Гарет Саутгейт внимательно следит за прогрессом бывшего игрока молодежной сборной Англии, поскольку в настоящее время у него ограниченный выбор на левом фланге. "Я уверен, что Гарет рассматривает его на будущее", — сказал Франк. "Все, что вы можете сделать как игрок, — это продолжать хорошо играть и прогрессировать. Он был очень стабилен после восстановления после нескольких травм".



В "Вулверхэмптоне" могут увидеть судейский заговор против своей команды



Когда судейские решения против вашей команды оправдывают подозрения в заговоре? Хулен Лопетеги, менеджер "Вулверхэмптона", сказал, что может "написать книгу" о списке судейских решений, которые были приняты против его команды в этом году.



Судьи ошибались, принимая решения, которые изменили матч "волков" против "Ливерпуля" в Кубке Англии, "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги и "Ньюкасла" в Премьер-Лиге. О красной карточке Марио Лемина против "Саутгемптоне" и говорить не приходится.



Ховард Уэбб, глава судейского корпуса, извинился перед клубом за первые три решения. Будет интересно посмотреть, что он скажет о подкате Хуниора Фирпо в штрафной площади против Нелсона Семеду, когда "Лидс" выигрывал 1:0, а рефери Майкл Солсбери воздержался от просмотра монитора у поля.



"В конце сезона все обычно выравнивается, но нам очень не повезло", — сказал Лопетеги. "Решения судей до этого момента — это что-то невероятное".



VAR продолжает сбивать с толку болельщиков



В пятницу вечером Эллиот Андерсон столкнулся с отменой того, что должно было стать его первым голом за "Ньюкасл". Пол Тирни по указанию арбитра VAR Питера Бэнкса определил, что Шон Лонгстафф попал в офсайд.



Бесспорно, Лонгстафф находился в офсайде, когда Александер Исак делал навес. Однако он не вмешивался, не мешал, не прессинговал, не добивался преимущества и т. д. Мяч к нему в итоге попал от игрока "Форест", но несколько минут спустя Тирни определил, что ни один из защитников "лесников" не играл в мяч умышленно. Впоследствии гол не был засчитан.



Болельщики были озадачены, и это решение только усилило растущее ощущение того, что недостатки VAR связаны не столько с технологией, сколько с теми, кто ее использует. У английских арбитров всегда будет возможность найти сложное и непонятное решение, даже когда у них появилась возможность использовать видеопросмотры как инструмент, который должен им помогать.



"Саутгемптон" — не тот аутсайдер, которого нужно списывать со счетов



В этом сезоне борьба за выживание в Премьер-Лиге обретает невиданные до сих пор масштабы баталии, в которой участвуют сразу девять команд. Между находящимся на дне таблицы "Саутгемптоном" и располагающимся 12-м "Кристал Пэлас" — всего четыре очка, и сейчас сложно сказать кто больше похож на отчаявшегося аутсайдера — сражающиеся за каждое очко "святые" или пикирующие камнем вниз "орлы".



"Саутгемптон" выиграл всего раз в четырех последних матчах, но заметно, что при Рубене Селлесе команда сражается и готова использовать все те немногочисленные козыри, что у нее есть, чтобы бороться за место в элите до конца.



Мы уже писали о том, что в этом сражении большой фигурой станет многоопытный Тео Уолкотт, и против "Тоттенхэма" он сыграл, как и подобает бывшему игроку "Арсенала", — забил сам и отдал голевую передачу на Че Адамса. "Святые" дважды отыгрывались, чем привели в бешенство сорвавшегося на пресс-конференции Конте. Впереди у них небольшая передышка и целый ряд матчей с конкурентами, где пригодятся и опыт Уолкотта и стандарты Уорд-Проуза и заряженность на борьбу всей команды.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru