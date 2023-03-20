Семь вещей, что мы узнали в 28-м туре
28-й тур оказался урезанным из-за участия ряда команд в четвертьфиналах Кубка Англии, но те семь матчей, что были сыграны, подарили немало голов — на полноценный футбольный уикенд. О проблемах "Тоттенхэма" и "Челси", обретаемой стабильности "Астон Виллы" и других моментах — в традиционных итогах.
Конте сделал все, чтобы получить отставку от руководства "Тоттенхэма"
Будет ли Антонио Конте руководить "Тоттенхэмом" в их следующем матче, который состоится 3 апреля против "Эвертона"? Те, кто был в пресс-центре "Сент-Мэри" в субботу, почти не сомневались в том, что его спонтанная классическая тирада была кнопкой, активировавшей катапультирование.
Конте возлагал вину на всех, кроме себя, и даже бросал оливковую ветвь своим предшественникам, среди которых был и главный соперник Жозе Моуриньо. "Они могут сменить менеджера, многих менеджеров, но ситуация не изменится", — заявил Конте в критике клубной культуры и, соответственно, владельцев "Тоттенхэма" с президентом Даниэля Леви.
Больше всего язвительных ругательств получили игроки, создав потенциально неловкую ситуацию после перерыва на матчи сборной, если Конте все еще будет рядом. "Они не хотят играть под давлением, они не хотят играть под стрессом", — прошипел он.
Прослушивая запись, было забавно слышать, как Конте входит в комнату со скромными извинениями за опоздание.
"Челси" нужно наладить доставку мяча в штрафную соперников
Ни для кого не секрет, что большой проблемой "Челси" является их неспособность превратить владение мячом в голевые моменты, но статистика, тем не менее, поразительна. В этом сезоне ни один игрок "синих" не сделал больше двух результативных передач.
Кай Хаверц является их лучшим бомбардиром с семью голами, а Рахим Стерлинг занимает второе место в этом списке с четырьмя. Субботняя ничья с "Эвертоном" была очень знакомой: много красивого владения мячом, но единственный реальный прорыв пришелся на фланговых защитников.
Когда Рис Джеймс и Бен Чилуэлл возвращаются в форму, это дает чуть больше динамики, но также возвращает "Челси" туда, где они были при Томасе Тухеле. Приходящий Кристофер Нкунку может быть или не быть вингером, который будет вскрывать оборону с фланга, но каким-то образом они должны создавать угрозу и по центру. У них есть креативные игроки, но они должны заставить их правильно взаимодействовать.
Эмери наконец нашел оптимальную схему для "Виллы"?
Унаи Эмери сменил Стивена Джеррарда в октябре, и с тех пор "Вилла" стала играть лучше, но по-прежнему нестабильно, выиграв два матча чемпионата подряд всего три раза. Проблема была не в нехватке хороших игроков — их в клубе предостаточно, — а в том, кого из них использовать и в каком сочетании.
Однако, возможно, наконец-то была найдена правильная схема: 4-2-3-1, дающая хороший баланс между атакой и защитой, особенно в центре поля, когда Джон Макгинн и Дуглас Луис атакуют из глубины, а Леон Бэйли, Эми Буэндиа и Джейкоб Рэмси располагаются позади Олли Уоткинса. Все пятеро отлично сыграли против "Борнмута", забили Луис, Рэмси и Буэндиа.
Эмери предстоит принять трудное решение, когда Бубакар Камара снова будет в форме — до травмы Макгинна шотландец играл справа в схеме 4-4-2. Тем временем текущий стартовый состав, который выглядит гораздо более гибким, чем предыдущие итерации, может приработаться, позволяя тем, кто в него попадает, сделать себя неприкасаемыми.
Игроков "Брентфорда" в сборной Англии может стать больше
В то время как у Айвена Тоуни был редкий выходной, поскольку он надеется стать первым игроком "Брентфорда", который будет представлять взрослую команду Англии после Леса Смита в мае 1939 года, появился еще один игрок команды Томаса Франка, который может быть интересен Гарету Саутгейту.
Рико Генри — 25-летний футболист, перешедший из "Уолсолла" в 2016 году за 1.5 миллиона фунтов стерлингов, превратился в продуктивного левого защитника, который, похоже, способен сделать шаг на международный уровень рано или поздно.
Говорят, что Гарет Саутгейт внимательно следит за прогрессом бывшего игрока молодежной сборной Англии, поскольку в настоящее время у него ограниченный выбор на левом фланге. "Я уверен, что Гарет рассматривает его на будущее", — сказал Франк. "Все, что вы можете сделать как игрок, — это продолжать хорошо играть и прогрессировать. Он был очень стабилен после восстановления после нескольких травм".
В "Вулверхэмптоне" могут увидеть судейский заговор против своей команды
Когда судейские решения против вашей команды оправдывают подозрения в заговоре? Хулен Лопетеги, менеджер "Вулверхэмптона", сказал, что может "написать книгу" о списке судейских решений, которые были приняты против его команды в этом году.
Судьи ошибались, принимая решения, которые изменили матч "волков" против "Ливерпуля" в Кубке Англии, "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги и "Ньюкасла" в Премьер-Лиге. О красной карточке Марио Лемина против "Саутгемптоне" и говорить не приходится.
Ховард Уэбб, глава судейского корпуса, извинился перед клубом за первые три решения. Будет интересно посмотреть, что он скажет о подкате Хуниора Фирпо в штрафной площади против Нелсона Семеду, когда "Лидс" выигрывал 1:0, а рефери Майкл Солсбери воздержался от просмотра монитора у поля.
"В конце сезона все обычно выравнивается, но нам очень не повезло", — сказал Лопетеги. "Решения судей до этого момента — это что-то невероятное".
VAR продолжает сбивать с толку болельщиков
В пятницу вечером Эллиот Андерсон столкнулся с отменой того, что должно было стать его первым голом за "Ньюкасл". Пол Тирни по указанию арбитра VAR Питера Бэнкса определил, что Шон Лонгстафф попал в офсайд.
Бесспорно, Лонгстафф находился в офсайде, когда Александер Исак делал навес. Однако он не вмешивался, не мешал, не прессинговал, не добивался преимущества и т. д. Мяч к нему в итоге попал от игрока "Форест", но несколько минут спустя Тирни определил, что ни один из защитников "лесников" не играл в мяч умышленно. Впоследствии гол не был засчитан.
Болельщики были озадачены, и это решение только усилило растущее ощущение того, что недостатки VAR связаны не столько с технологией, сколько с теми, кто ее использует. У английских арбитров всегда будет возможность найти сложное и непонятное решение, даже когда у них появилась возможность использовать видеопросмотры как инструмент, который должен им помогать.
"Саутгемптон" — не тот аутсайдер, которого нужно списывать со счетов
В этом сезоне борьба за выживание в Премьер-Лиге обретает невиданные до сих пор масштабы баталии, в которой участвуют сразу девять команд. Между находящимся на дне таблицы "Саутгемптоном" и располагающимся 12-м "Кристал Пэлас" — всего четыре очка, и сейчас сложно сказать кто больше похож на отчаявшегося аутсайдера — сражающиеся за каждое очко "святые" или пикирующие камнем вниз "орлы".
"Саутгемптон" выиграл всего раз в четырех последних матчах, но заметно, что при Рубене Селлесе команда сражается и готова использовать все те немногочисленные козыри, что у нее есть, чтобы бороться за место в элите до конца.
Мы уже писали о том, что в этом сражении большой фигурой станет многоопытный Тео Уолкотт, и против "Тоттенхэма" он сыграл, как и подобает бывшему игроку "Арсенала", — забил сам и отдал голевую передачу на Че Адамса. "Святые" дважды отыгрывались, чем привели в бешенство сорвавшегося на пресс-конференции Конте. Впереди у них небольшая передышка и целый ряд матчей с конкурентами, где пригодятся и опыт Уолкотта и стандарты Уорд-Проуза и заряженность на борьбу всей команды.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
20.03.2023 15:00
Просмотров: 1629
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лично я узнал что в следующем туре будет е6ейшая битва за 10ую строчку - Челси - Вилла. матч за 6 очков
(ответить)
как можно в статье с названием "вещи, которые мы узнали" ставить пункт со знаком вопроса...
(ответить)
Ордер на арест Путина и детского омбудсмена Беловой будет действовать до конца их жизни, — BBC со ссылкой на прокурора МУС Карима Хана
Давайте больше, это очень важно.
После того, как МУС в марте 2020 года санкционировал проведение полномасштабного расследования военных преступлений США в Афганистане, власти США аннулировали визу главы суда и ввели экономические санкции против нее и других представителей МУС.
После победы демократа Джо Байдена на президентских выборах суд в Нью-Йорке в январе 2021 года временно заблокировал указ его предшественника Дональда Трампа о введении санкций против членов МУС, ведущих расследование в отношении американских граждан.
В апреле санкции были сняты окончательно. Но выводы судом сделаны верные и уже новый прокурор Хан 28 сентября заявил о том, что суд в Гааге не будет расследовать преступления американских военных и сотрудничавших с ними местных жителей в Афганистане.
Что вызвало критику со стороны западных правозащитников.
(ответить)
есть база: заглот + петушастер = пидоры
(ответить)
хаахахахахахахахах))))) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВАССАЛОМ КИТАЯ, А НЕ США ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Есть два простых аргумента насчет того, почему Россия в двадцать первом веке должна быть вассалом Китая, а не Америки.
Слово "вассал" я использую, поскольку не люблю лицемерия.
Прежде всего, надо договориться, что не быть чьим-либо вассалом вообще, а быть от начала и до конца независимым государством, великой империей etc. Россия уже не может. Спасибо за это надо сказать Советской власти, которая уничтожала русских демографически, разъяла Россию территориально, окружив ее со всех сторон новыми советскими "национальностями" (то есть злейшими врагами) и провалила наше вступление в двадцать первый век, который оказался миром всего частного, малого, неформального и точечно эффективного, а не гигантоманского и ать-два миллион человек завернули портянку по команде из матюгальника, на чем Советская власть упорно концентрировала все свои силы.
Поэтому теперь - Россия усталая, окруженная врагами, куда хуже заселенная и плохо умеющая делать что-то "частное", "неформальное" и "высокоточное" страна, которой надо на кого-нибудь опираться и против кого-нибудь вместе дружить.
А теперь те самые два простых аргумента.
Во-первых, Китай, в отличие от Америки, претендует на наши ресурсы, но не на нашу идентичность. Им все равно, что мы думаем о гендере и травме, феминизме и ЛГБТ, о русскости и украинстве, о московском и греческом православии, атеизме и униатстве, об активизме и воукизме. Китайцы не занимаются миссионерством и сменой чужой идентичности. А вот американцы занимаются - и мы отлично знаем, как это бывает.
Во-вторых, в случае вассальной связи с Китаем и враждебных отношений с Америкой - Россия рискует остаться без банковских карт виза, подписок на нетфликс, каких-то гаджетов, деталей, полезных мелочей (которые, приложив усилия, можно купить в других местах), прав на издание Стивена Кинга (очень люблю его книги, но как-нибудь переживем), а также без любви псевдоинтеллектуальных дегенератов вроде Тимоти Снайдера, Энн Эпплбаум и Майкла Макфола. Еще нас не будет любить Польша. Забыл, она нас и так не любила.
В случае же вассальной связи с Америкой и враждебных отношений с Китаем - Россия рискует остаться без головы.
Мы уже знаем одно государство, решившее быть вассалом Америки на подобных условиях. Увы, это было дурацкое решение.
Сводя воедино две эти причины, я думаю, что Александр Невский был прав, и нам сейчас выгоднее Хан в Орде, чем Папа и рыцари у нас на шее.
(ответить)
8. у наркота и остера конфетно-букетный период
(ответить)
УХАХАХАХАХАХАХ
Следственный комитет РФ возбудил (https://t.me/sledcom_press/5885) уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда
Дело против прокурора возбуждено по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконном обвинении лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой (ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ).
В действиях судей СК РФ нашел признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ. Это заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.
(ответить)
Заявления Си Цзиньпина по прибытии в РФ:
Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры
Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве
Развитие отношений РФ и КНР не только приносит выгоду, но и вносит значимый вклад в прогресс всего мира
КИТАЙ
СИ ЦЗИНЬПИН
ШАНХАЙ ШЕНЬХУА
(ответить)
Shit fucking fapl!
(ответить)
Shit fucking game - хуевая игра
(ответить)
Бля, Томиясу вылетел до конца сезона. Ебаный Тен Хаг
(ответить)
ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Поклонники застигли американского владельца клуба выходящим со стадиона и спросили его, что он думает о прошедшей игре. Боули дал краткое резюме:
«Чертова долбаная игра» («Shit fucking game»).
(ответить)
малой сразу заподозрил, что чела по беспределу задержали, а потом поел говна и переобулся)) сказочный дол6оёб
20.03.2023 14:55 #
takernotagiver
есть базовый закон. Там не прописано, можно ли с транспарантом, на котором кот Леопольд изображен или другая надпись миролюбивого характера. Есть база - человек с транспарантом и народ, собирающийся вокруг него. А что он делает и что написано - это уже не волнует представителей закона. Они сами заложники этой системы.
(ответить)
20.03.2023 15:10 #
takernotagiver
Сейчас закон посмотрел. По идее, не должны задерживать. Видать история что-то умалчивает
(ответить)
20.03.2023 15:13 #
takernotagiver
Когда полиция вправе задержать человека на одиночном пикете
Задержание во время пикетирования возможно в нескольких ситуациях. Выделим основные:
Представители власти считают, что человек нарушает правила проведения пикета. К примеру, участник находится в запрещенном месте.
Полиция нуждается в установлении личности. Чтобы предотвратить задержание, необходимо иметь при себе удостоверение (паспорт, права).
При нападении противников. При появлении угрозы жизни пикетчику полиция вправе вмешаться и остановить акцию для защиты человека.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/99272/?c=1#c7748803
(ответить)
И что русня необразованные обезьяны, которые с рождения стоят на коленях. Рабы у своего обоссанного короля на побегушках.
(ответить)
Брайтон сезон 21/22
38 игр / 42-44 / 51.
Челси в этом сезоне.
27 игр / 29:28 / 38.
Сможет ли Поттер превзойти свой прошлогодний результат?
Болельщики Челси вы доверяете Поттеру? Или его надо уволить ?
(ответить)
Задержание во время пикетирования возможно в нескольких ситуациях. Выделим основные:
1.Представители власти считают, что человек нарушает правила проведения пикета. К примеру, участник находится в запрещенном месте.
2. Полиция нуждается в установлении личности. Чтобы предотвратить задержание, необходимо иметь при себе удостоверение (паспорт, права).
3. При нападении противников. При появлении угрозы жизни пикетчику полиция вправе вмешаться и остановить акцию для защиты человека.
(ответить)
Некоторые игроки «Тоттенхэма» больше не хотят работать с Антонио Конте.
18 марта «шпоры» вели со счетом 3:1 в игре АПЛ с «Саутгемптоном», но упустили победу в результате пенальти на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте. После этого в интервью главный тренер «Тоттенхэм» резко раскритиковал футболистов, назвав их «эгоистами».
Ранее Sky Sports сообщил, что некоторые игроки «Тоттенхэма» считают уход Конте из клуба вопросом времени. Они думают, что во время эмоциональной пресс-конференции тренер пересек черту.
The Guardian подтверждает эту информацию и добавляет, что некоторые футболисты «шпор» хотели бы, чтобы Конте ушел немедленно. Есть серьезные сомнения относительно того, что достаточное количество игроков готовы играть за команду под его руководством.
(ответить)
"В конце сезона все обычно выравнивается, но нам очень не повезло", — сказал Лопетеги. "Решения судей до этого момента — это что-то невероятное".
Источник: http://fapl.ru/posts/99285/?c=1
чо есть сомнения чо лига сама определяет кого тащить, а кого гасить? вот вам и чемпионский амбиции отсосенала)
(ответить)
Ни для кого не секрет, что большой проблемой "Челси" является их неспособность превратить владение мячом в голевые моменты
Источник: http://fapl.ru/posts/99285/?c=1
Потому что это прошлогодний Брайтон.
(ответить)
Есть база.
Люди на троне
Орки на страпоне
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий