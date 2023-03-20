"Челси" организует товарищеский матч для Канте
"Челси" запланировал товарищеский матч, чтобы помочь полузащитнику Нголо Канте набрать игровую форму за время международного перерыва.
Канте уже восстановился после операции на задней поверхности бедра, полноценно тренируется в общей группе и даже попал в заявку "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Эвертона" (2:2) в минувшую субботу.
Проблема в том, что Канте не играет с более семи месяцев — с августа. Именно для этого "синие" и организуют матч за закрытыми дверьми.
"Нголо продолжит тренироваться в понедельник, вторник, четверг и пятницу и, возможно, получит несколько минут в товарищеском матче. Мы все еще решаем, против кого сыграем, но это будет матч за закрытыми дверьми. Это будет хорошо", — цитирует наставника "синих" Грэма Поттера Evening Standard.
Добавим, до окончания сезона "Челси" еще предстоит сыграть минимум 13 матчей, включая два против "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
20.03.2023 14:00
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буду орать, если этот топарь поломается до игр с реалом
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that's fucked
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личный матч для ИМПЕРАТОРА!
УСТРОИТ ЕБОЧКУ В ЛЧ! СКРИНЬТЕ
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