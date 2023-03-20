Переход Беллингема в "Ливерпуль" маловероятен

Переход полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема в "Ливерпуль" выглядит маловероятным.

Еще несколько месяцев назад "Ливерпуль" считался главным претендентом на Беллингема, чей контракт в Дортмунде рассчитан до 2025 года и не содержит пункта об отступных.



Однако в данный момент ситуация такова, что Джуд едва ли перейдет в мерсисайдский клуб — "Реал" и "Манчестер Сити" выглядят более вероятными направлениями для 19-летнего игрока сборной Англии.



The Athletic объясняет это тем, что "Реал" и "Сити" обладают большей финансовой мощью, и "Ливерпуль" не хочет быть втянутым в аукцион, пускай даже речь об игроке, которого так давно и так сильно хочет заполучить главный тренер "красных" Юрген Клопп.



Еще один нюанс связан с тем, что "Ливерпуль" может не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Это стало бы дополнительным ударом по финансам "красных", не говоря уже о привлекательности клуба в глазах потенциальных новичков.