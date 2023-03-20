Артета предвидел гол Джаки

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что предвидел гол полузащитника Гранита Джаки в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Отличившись против "Спортинга" в Лиге Европы в прошлый четверг, в воскресенье против "Пэлас" Джака забил снова.



На счету Джаки уже шесть голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, что является его личным рекордом. Четыре из шести Гранит забил в Премьер-Лиге, и это повторение его достижения, установленного в 2018/19.



Однако такого рода успехи 30-летнего швейцарца совершенно не удивляют Артету, который каждый день наблюдает подопечного на тренировках.



"Чтобы забивать голы, тебе нужно верить в свою игру, оказываться в правильном положении, верить, что мяч придет в правильный момент, а дальше нужно остается хладнокровно нанести удар".



"У меня было предчувствие сегодня. Я сказал ему: "Сегодня ты снова забьешь". Потому что, когда у тебя такой настрой и когда ты так тренируешься, будут происходить хорошие вещи. Он феноменален весь сезон", — цитирует Артету Daily Mirror.