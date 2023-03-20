Халси призвал дисквалифицировать Митровича на 10 матчей

Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Халси призвал FA дисквалифицировать Александара Митровича на 10 матчей за выходку нападающего "Фулхэма" в четвертьфинале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

Именно Митрович открыл счет в воскресном матче на "Олд Траффорд", однако на 72-й минуте Александар получил прямую красную карточку за то, что толкнул рефери Криса Кавану, который едва удалил его партнера по команде Виллиана и его главного тренера Марку Силву.



Халси считает, что Ассоциация должны "сделать показательный пример" из этого инцидента, продемонстрировав, что рефери неприкасаемы.



"Александара Митровича стоит наказать 10-матчевой дисквалификацией за его участие в 40-секундном безумии во втором тайме".



"Хаос на "Олд Траффорд" начался с решения VAR присудить пенальти и удалить Виллиана за явную игру рукой. Виллиан должен был покинуть поле, потому что сорвал явную голевую возможность. Я был удивлен, что Крис Кавана не увидел этого своими глазами, но как раз для этого есть VAR".



"Марку Силва вошел в зону с монитором у бровки, когда рефери Кавана пересматривал эпизод, и это автоматически влечет предупреждение. Но Силва, должно быть, что-то сказал Каване, и это привело к красной карточке".



"В каком-то смысле Силва повинен в действиях Митровича — тренеры должны подавать пример. Технически Митрович применил физическую силу к Каване, толкнув того локтем, а затем он обрушил залп оскорблений на помощника".



"На FA лежит обязанность заботиться о рефери, и подобное недопустимо на любом уровне футбола. Они должны сделать показательный пример, сурово наказав Митровича, и я бы ожидал, что оба клуба будут обвинены в потере контроля над своими игроками", — сообщил Халси The Sun.