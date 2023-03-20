Игроки "Тоттенхэма" убеждены, что Конте "уходит или уже ушел"

Некоторые игроки "Тоттенхэма" хотят, чтобы их главный тренер Антонио Конте покинул клуб немедленно.

Ведя с перевесом в два гола, "Тоттенхэм" умудрился упустить победу в выездном противостоянии с "Саутгемптоном" в минувшую субботу (3:3), и эта осечка глубоко расстроила Конте.



После матча на "Сент-Мэри" Конте яростно критиковал своих игроков, обвинив подопечных в эгоизме, отсутствии "огня в глазах" и неумении играть под давлением.



Некоторые из футболистов остались по-настоящему ранены столь жесткими словами своего наставника и теперь считают, что Антонио будет лучше покинуть "Тоттенхэм" немедленно, не дожидаясь окончания своего контракта в конце сезона.



Как утверждает The Guardian, игроки лондонской команды убеждены, что Конте "уходит или уже ушел". Насчет того, что Антонио не будет тренировать "шпор" в следующем сезоне, нет никаких сомнений.