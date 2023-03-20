Игроки "Тоттенхэма" убеждены, что Конте "уходит или уже ушел"

Ришарлисон и Антонио Конте Некоторые игроки "Тоттенхэма" хотят, чтобы их главный тренер Антонио Конте покинул клуб немедленно.

Ведя с перевесом в два гола, "Тоттенхэм" умудрился упустить победу в выездном противостоянии с "Саутгемптоном" в минувшую субботу (3:3), и эта осечка глубоко расстроила Конте.

После матча на "Сент-Мэри" Конте яростно критиковал своих игроков, обвинив подопечных в эгоизме, отсутствии "огня в глазах" и неумении играть под давлением.

Некоторые из футболистов остались по-настоящему ранены столь жесткими словами своего наставника и теперь считают, что Антонио будет лучше покинуть "Тоттенхэм" немедленно, не дожидаясь окончания своего контракта в конце сезона.

Как утверждает The Guardian, игроки лондонской команды убеждены, что Конте "уходит или уже ушел". Насчет того, что Антонио не будет тренировать "шпор" в следующем сезоне, нет никаких сомнений.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 20.03.2023 10:52 # breadpeat
    выгоняйте Конте, он сам хочет уже отдохнуть. Берите Тухеля и будете в ЛЧ

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  2. wengerrrro 20.03.2023 10:50 # wengerrrro
    странно что эта тима на 4ом месте идет

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  3. yamateh 20.03.2023 10:12 # yamateh
    Конте в Челси норм был, после по пзде пошел. По идее можно его махнуть на Поттера, с игровой схемой парика, с нашими крайками ЛЧ оформим как пить дать)

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