Игроки "Тоттенхэма" убеждены, что Конте "уходит или уже ушел"
Некоторые игроки "Тоттенхэма" хотят, чтобы их главный тренер Антонио Конте покинул клуб немедленно.
Ведя с перевесом в два гола, "Тоттенхэм" умудрился упустить победу в выездном противостоянии с "Саутгемптоном" в минувшую субботу (3:3), и эта осечка глубоко расстроила Конте.
После матча на "Сент-Мэри" Конте яростно критиковал своих игроков, обвинив подопечных в эгоизме, отсутствии "огня в глазах" и неумении играть под давлением.
Некоторые из футболистов остались по-настоящему ранены столь жесткими словами своего наставника и теперь считают, что Антонио будет лучше покинуть "Тоттенхэм" немедленно, не дожидаясь окончания своего контракта в конце сезона.
Как утверждает The Guardian, игроки лондонской команды убеждены, что Конте "уходит или уже ушел". Насчет того, что Антонио не будет тренировать "шпор" в следующем сезоне, нет никаких сомнений.
20.03.2023 10:00
Просмотров: 1038
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
выгоняйте Конте, он сам хочет уже отдохнуть. Берите Тухеля и будете в ЛЧ
(ответить)
странно что эта тима на 4ом месте идет
(ответить)
Конте в Челси норм был, после по пзде пошел. По идее можно его махнуть на Поттера, с игровой схемой парика, с нашими крайками ЛЧ оформим как пить дать)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий