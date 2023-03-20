"Юнайтед" хочет Барта Вербрюггена

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении голкипера "Андерлехта" Барта Вербрюггена.

Как известно, контракт первого номера "Юнайтед" Давида Де Хеа истекает в конце этого сезона. Но и роль запасного голкипера на "Олд Траффорд" вакантна — Джек Батленд находится в клубе лишь на правах аренды.



Эта ситуация подталкивает главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага к приглашению голкипера грядущим летом, и бельгийское издание Het Laatste Nieuws утверждает, что на радаре у "красных дьяволов" находится 20-летний Вербрюгген.



Вербрюгген утвердился первым номером "Андерлехта" после Чемпионата Мира, с тех пор проведя ряд блестящих матчей. Своей сенсационной игрой против "Вильярреала" Барт помог бельгийской команде выйти в 1/4 финала Лиги Конференций.



Однако оцениваемый в 9 миллионов фунтов Вербрюгген также вызывает интерес у ряда других топ-клубов Европы, включая "Ливерпуль".