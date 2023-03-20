Артета призвал игроков "Арсенала" вернуться "голодными" из сборных

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал наставление своим игроком на время международного перерыва.

Отпраздновав победу 4:1 над "Кристал Пэлас" в воскресенье, Артета сразу отпустил большинство своих игроков по сборным.



Микель надеется, что в этот период его подопечные избегут травм, а по возвращении будут готовы с прежней целеустремленность продолжить борьбу за титул Премьер-Лиги.



"Я хочу мыслить позитивно. Постучим по дереву, но я хочу мыслить позитивно. В своих сборных им предстоит играть матчи. Им предстоит играть матчи так, как они привыкли делать это здесь. Или, возможно, даже лучше".



"Мы будем в контакте со всеми из них, они знают, как следить за собой, и я надеюсь, все сложится хорошо. Мой посыл заключается в том, чтобы они по-настоящему следили за собой в этот период. Мы же позаботимся о тех игроках, которые останутся здесь".



"Они должны вернуться на матч против "Лидса" с прежним настроем и прежним голодом, потому что прямо сейчас это единственный важный матч. Мы знаем это", — цитирует Артету The Independent.